篮球教练涉受贿保学生进名校 教育部证实已除名

一名前篮球教练涉嫌受贿，协助体育生通过直接收生计划获取本地名校的学籍。教育部说，涉事教练今年4月已被除名，不在任何教育部学校任教。据悉该教练目前正被贪污调查局调查。

来自马来西亚的30多岁林姓男教练，日前被指向家长收取报酬，利用自身关系，暗箱操作让学生经由直接收生计划（Direct School Admission，简称DSA）进入各大名校。《新明日报》报道，受贿金额介于3万元至5万元不等。

教育部答复媒体询问时证实知晓此事，并强调各学校虽自行制定直接收生计划的遴选流程，但仍须遵守教育部设下的相关指南，包括坚持透明、客观、包容和以学生为中心等的主要遴选原则。

直接收生计划2004年开始实行，给学生提供通过自身才华与潜能，直接进入中学或初级学院就读的途径。教育部说，由学校高层所领导的遴选小组，负责评估申请者。包括教练的非教职人员，则是在必要时扮演辅助角色，但在录取过程中没有最终决定权。教练也必须申报任何潜在的利益冲突。

教育部指出，将继续确保直接收生计划的遴选过程是公平的，让所有学生都能参与。教育部会认真对待这类举报并展开调查。

针对这起风波，一名不愿具名的球类教练向《联合早报》透露，每所学校设定的标准各异，除了学生球技要突出，学业成绩也要达标。“教练负责推荐好球员，但最终决定权在于校方。确实有听闻个别学校完全参考教练的名单，但各项指标若不理想，变魔术挤破头也进不去。”

他补充，过往也听过有球员在某教练麾下练习多年，顺利获选入心仪名校。“这不是件好事，即使学生进去了也会过得很辛苦，仍要凭实力。”

这名教练说，许多学生日以继夜练习，就是想通过直接收生计划这块敲门砖进入名校，不能一竿子打翻一船人。取消直接收生计划对于我国体育发展也不太好，但校方确实应更严格遵守教育部定下的指导原则。

林姓教练在多所小学执教 球员时期表现亮眼

根据记者取得的会计与企业管制局（ACRA）记录，林姓教练是三家注册公司的负责人，其中两家已除名，仅一家餐饮公司还在运作。

网络公开资料显示，林姓教练在多所小学执教，也是俱乐部教练，球员时期表现就相当亮眼。今年5月，英华初级学院篮球队在一场比赛夺冠，林姓教练还参与了庆祝仪式。

贪污调查局受询时说，基于案件机密，无法提供有关任何人或机构是否涉嫌贪污受查的信息。