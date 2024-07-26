交警全岛执法行动 36名驾驶者未持有效驾照违例被查

交通警察在全岛展开为期两周的执法行动，共36名驾驶者因涉及未持有效驾照等违例情况被调查，当中包括持3C级驾照的外籍送货司机。交警提醒雇主，务必确保员工持正确级别的驾照上路。

《联合早报》记者星期二（7月23日）跟随交警在马里士他一带的惹兰拿督观察执法行动。短短一小时内，有至少四名驾驶者违规，他们当时都开着货车。其中三人是持有3C级驾照的外籍人士。他们分别驾驶的货车，须持有3级驾照才算合规。

另一名驾驶者则在执照被吊销期间继续驾驶，他开的货车也不在自己公司名下，经问话后被交警戴上手铐扣走。据观察，这些驾驶者开的货车，有的运送网购平台包裹，有的则运载包装盒等用品。其中一名司机被问话时说，不知道原来3C级驾照不能开货车。

43岁男子弃车逃路障咬交警被控

星期三（24日）下午1时40分在爪哇路（Java Road）的同一场行动中，43岁男子菲道斯（Mohamad Firdaus bin Mohamad Hassim）无照驾驶遇到交警路障时，驾货车逃离现场，最后弃车狂奔，逃跑时还咬伤一名交警。

他在星期五（26日）面对八项控状，包括抵触公路交通法令、滥用毒品法令，以及蓄意伤害公务员。由于针对其他罪行的调查仍在进行，控方在案件过堂时申请展期四周，并允许被告以3万元保释。被告面控时，表示有意聘请律师。法官批准控方的申请，案展8月23日过堂。

3C级和第3CA级驾照 可驾驶车辆有别于3级驾照

交警自2015年6月1日起，在3级驾照的基础上推出3C级和3CA级驾照，可驾驶的车辆有别于3级驾照。

3级驾照在本地最常见，可驾驶一般轿车，也可驾驶轻型货车、小型货车和小型巴士。车辆空载重量不应超过3公吨，乘客不超过七名。持照人也可驾驶空载重量不超过2.5公吨的机动拖拉车或其他车辆，还可以驾驶空载重量不超过3公吨、乘客不超过七名的救护车及医疗车辆。

同样条件下，3C级驾照持有人，可驾驶所有3级车辆，但轻型货车、小型货车和小型巴士除外。3C驾照持有者主要是外籍人士。工作准证和S准证持有者通过基本理论考试，并转换他们的外国驾照，便能获得3C级驾照。

如要驾驶货车和小型巴士，须换成3级驾照，除了通过原有的基本理论笔试，也要在路考（Practical Driving Test）中过关。

一般相信，有些雇员没有3级驾照就开货车和小型巴士，可能是因为雇主没通知他们有这个需要，或认为路考太麻烦而没有再去考驾照。

持3A级驾照只能驾驶自动挡（无离合器踏板）车辆。3CA级则发给持3C级驾照，驾驶自动档车辆的人。

共36人受查 18人被捕

交警和七大警署于7月15日至24日，展开为期两周的联合行动，检查超过1100辆车，18名年龄介于24岁至43岁的驾驶者因未持有效驾照和保险、被吊牌期间继续驾驶等原因被捕。

另18名年龄介于23岁至57岁的驾驶者，则因驾照在被吊销的情况下驾驶、未持正确级别的驾照，或未遵守临时驾照规定等违规行为受查。

交警特别行动小组组长林忠南副警监强调，交警观察到一些送货司机不持有效的驾照，当局会继续采取行动对付违规雇主。

未持有效驾照行驶、吊销驾照的情况下继续驾驶等罪行可能被罚款1万元，或坐牢长达三年或两者兼施。