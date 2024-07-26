国大80多硕士课程可获40％学费折扣 鼓励终身学习

从2024学年起，有意到新加坡国立大学进修指定硕士学位课程的新加坡公民和永久居民，将享有40%学费折扣。

明年推出四个关于AI硕士学位课程

国大星期五（7月26日）举办第二届终身学习节，主题聚焦人工智能（AI）在职场中带来的机遇和挑战。除了学费优惠，国大也宣布明年推出四个关于AI的硕士学位课程。

教育部长陈振声星期五也出席活动，并在一场对话会上谈到AI未来的发展。他认为，AI的用途不该只是让人们把事情做得更好，更是要把事情变得更有意义。他以教育为例说，如果人们能善用AI，就可根据每个学生的学习能力，因材施教，让每个人都能充分发挥自己的潜能。

“我们总是在追求提升能力，发掘更多潜力，而最新的人工智能能帮我们做到这一点。”

面对席卷全球的AI浪潮，国大除了推出多项AI相关课程，也在今年3月创立人工智能学院。此外，国大也为职员推出有关AI的培训计划，近5000名国大职员已至少完成了相关基础课程。

逾80硕士课程提供学费折扣

根据国大星期五公布的学费优惠计划，从今年8月开始的2024学年，新加坡公民和永久居民修读指定的80多个硕士修课课程（coursework programme）时，可享有40％的学费折扣，这包括半工读学生。这项计划将持续至2026学年。

这80多个硕士学位课程涵盖不同院系，包括商学院的可持续发展和绿色金融课程，以及电脑学院的AI专业课程等。这些课程的学费介于3万多元至7万元，多数课程学费是四五万元。

国大目前共提供109个硕士修课课程。在读硕士生中，约3300人是本地公民和永久居民，其中近1800人将享有四成的学费折扣。

国大校长陈永财教授致辞时说：“我们希望这项回扣能减轻学员的学费负担，并鼓励人们学习新技能，在职业生涯中进一步提升自己。”

将在计划下受惠的奉裕娜（36岁，教育工作者）说，她13年前从国大地理学系毕业后，一直希望能继续深造，如今将开始攻读气候变化与可持续发展硕士学位，学费折扣将大大减轻她的经济负担。

“在决定攻读研究生课程时，经济能力是我的主要考量之一，尤其我还育有两个年幼子女。当我得知有学费折扣后，我感到非常欣慰。”

国大曾在2023学年，为报读硕士学位课程的新加坡公民和永久居民提供10％的学费折扣。南洋理工大学则在去年推出类似措施，为2024学年起入读南大硕士课程的新加坡公民和永久居民，提供5000元的学费折扣。