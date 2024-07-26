月薪5000元聘巴士司机 30本地人受聘五人大学毕业

私人巴士业者以月薪5000元招聘大巴司机，至今吸引超过1400人应聘。已获录用的30名司机都是新加坡人，其中五人是大学毕业生。

巴士业者Westpoint Transit主要为企业提供包车和接驳巴士服务，去年12月开始招聘司机，推出的月薪配套引人注目。

其中，中型巴士司机的起薪为3500元，大型巴士司机的起薪则高达5000元。月薪配套含基本薪金、表现津贴和手机费，不包括加班费。获聘者还可分别获得7500元和1万元的入职奖励金，但须服务至少三年，否则须归还部分奖励金。

受聘者来自各行各业 年龄介于28岁至51岁

这家业者的商务拓展总监李鉴祐（38岁）星期五（7月26日）受访时说，他们至今收到1478份申请，当中约45％为本地公民和永久居民，另45％为马来西亚人，其余10％来自中国、印度和缅甸等地。

已获聘用的司机介于28岁至51岁，以35岁至39岁者居多，公司属下司机的平均年龄因此从2019年的约60岁，降低至45岁左右。

李鉴祐说，新司机多数至少是初级学院、理工学院或工艺教育学院毕业，不过巴士行业更注重的是技术资格。

这家公司成立至今42年，李鉴祐是第二任掌舵人。他说，公司无意从业内同行挖角，因此看到来自各行各业的新加坡人应聘，他们非常振奋。

“对我来说最重要的是聘用新加坡人，因为本地有许多对驾驶巴士非常有兴趣的人，我们何不给他们这个机会？”

他提到，有些受聘者曾是银行人员和程序员，甚至愿意在周末驾驶巴士，但以前碍于薪金问题不敢转行，直到看到公司这次推出的薪金配套才决定一试。“很多人是因为热忱而加入，这份薪金能让他们长期继续供房和养家等等。”

28岁大学毕业生当司机取经 未来想开设巴士公司

受聘者中最年轻的是28岁的廖宇训，他去年从新加坡理工大学航空运输管理专业毕业。

廖宇训从小对巴士运作和驾驶技巧感兴趣，在服完兵役到大学毕业期间也曾尝试驾公共和私人巴士。优渥的薪金是吸引他今年2月加入Westpoint Transit的主因之一，他也希望从中了解巴士行业，未来开设自己的公司。

“我爸爸非常支持我的工作，妈妈则觉得工作时间长、很辛苦。但我觉得这是我自己得做的决定，而且每个行业都有辛苦的地方。”

廖宇训认为，许多年轻人都不喜欢体力工作，要吸引他们除了薪金因素，还要确保工作与生活平衡。

这家巴士业者原想通过此次招聘吸收30人，但由于车队扩大，招聘活动将延长。

公司星期五迎来21辆新巴士，包括本地首辆宇通客车混合动力大巴。李鉴祐说，公司今年会接收另10辆巴士，到时车队会扩大至68辆。