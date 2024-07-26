维文：有能力汇集大国开放讨论 彰显亚细安号召力

面对区域持续升温的地缘政治博弈，我国外交部长维文医生强调，亚细安有能力汇集大国在同个场合进行开放、具建设性的讨论，以促进和平、稳定和经济发展，这明显体现了亚细安的号召力。

南中国海议题继续成为亚细安外长会议上的焦点，亚细安秘书长高金洪表示期待中菲临时协议能帮助缓解中菲紧张局势。马来西亚外长莫哈末哈山则敦促各方减少域外势力对南中国海局势的影响力。

维文星期二（7月23日）起在老挝万象出席亚细安外长系列会议，并在星期五（26日）参加亚细安和中国、俄罗斯、日本、印度等对话伙伴的扩大外长会议。维文同天也与印度外长苏杰生、韩国外长赵兑烈、土耳其外长费丹，以及瑞士外交部国务秘书法塞尔举行会谈。

亚细安原定星期五与美国举行扩大外长会议，但因美国国务卿布林肯延迟亚洲行程，会议料改在星期六举行。

维文在脸书贴文指出：“亚细安有能力汇集大国在同个场合进行开放、具建设性的讨论，以促进和平、稳定和经济发展，这明显体现了亚细安的号召力。”

我国在今年的亚细安扩大外长会议上，卸下了亚细安—印度对话伙伴关系协调国的职务，并从泰国手中接过亚细安—日本对话伙伴关系协调国的棒子。

亚细安和印度在新加坡任协调国期间，把双边关系升级为全面战略伙伴。维文指出，印度是亚细安自然并且重要的伙伴。他也表示，期待在未来三年的职务中，与日本外长上川阳子以及亚细安同事合作。

维文感谢亚细安对话伙伴在日益不稳定的世界里，继续与亚细安保持开放和具包容的对话，并支持亚细安对推动区域和平、安全和繁荣做出的努力。

亚细安寻求为南中国海局势降温

在南中国海局势持续紧张的背景下，亚细安在本周会议上寻求为局势降温。中菲过去一年多来在南中国海议题上密集交锋。双方上周达成的临时协议为两国提供喘息空间，但两国对协议内容说法不一，令协议的有效性受到关注。

中菲在会议期间低调处理南中国海议题，中国外长王毅和菲律宾外长马纳洛在会场外都没有就南中国海议题回应记者提问。

高金洪星期四在亚细安外长会议场外接受彭博社专访时说，若中菲能继续坐下来通过对话和外交途径沟通，“这意味着我们也能同步展开工作”，进一步促进各方信心。

星期五有消息称，南中国海声索国菲律宾和越南正计划在南中国海展开首场联合演习。菲律宾也正持续加强与域外国家的安全合作，包括考虑把受争议的阿云津礁（中国称仁爱礁）补给工作结合进与美国、日本和英国的联合演习中。

中俄则在上周的“海上联合—2024”军演中，把联合巡航范围延伸至南中国海。

马来西亚外长莫哈末哈山星期四接受马国媒体采访时强调：“亚细安和东南亚区域的议题，最好通过协商和对话在相关国家之间解决。亚细安核心地位很重要。若任何亚细安成员或国家尝试拉拢域外势力解决自身的问题，这将增加东南亚区域的不确定性。”