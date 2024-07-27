和平得之不易 李资政：将持续提升武装部队作战能力

和平得来不易，我国为此的付出，是必须永远保持警惕。在这个越来越动荡和危险的世界里，新加坡武装部队比任何时候都须做好应战准备，政府承诺将不断提升武装部队的作战能力，永不停歇。

国务资政李显龙在星期五（7月26日）举行的军人节晚宴致辞时，赞扬武装部队是个“专业、可靠，且受人尊敬”的部队。

他说：“无论是什么任务，武装部队每一次都能准备就绪，我们的单位和军人对外展现了他们的实力，新加坡和武装部队都为他们感到自豪。在我国几乎没有其他机构能像武装部队一样，有能力、有准备和有办法，在那么短的时间内应对任何情况，并且达成目标。”

例如，今年3月，武装部队各个单位紧密配合，成功地把我国运往加沙的救援物资，空投在加沙境内。

为了维护国家和平，武装部队必须24小时待命、进行威慑巡逻、展开反恐行动，以及为如特金会这样的重大活动做安全部署。

此外，李资政说，有时为了应对一些突发情况，或是以低调方式对外展示我国的决心，武装部队不得不提高警戒状态。

要继续维持这样一个强大的武装部队，它必须获得新加坡人的信任和支持。

他因此承诺，政府会确保所有人员拥有精良的装备、优良的训练及优秀的领导。武装部队也会保障所有服役人员的安全，让他们有好的服役体验。

李资政在1984年从政前是一名正规军人，在军中服务13年，曾任新加坡武装部队参谋长兼联合行动与策划司司长等要职。从政后，他在1984年至1987年出任国防部政务部长；1987年至1990年任国防部第二部长。

新加坡武装部队在军人节晚宴上向国务资政李显龙致敬，并赠予他一枚漆上炮兵代表色的25磅炮弹药筒。（唐家鸿摄）

他在今年5月交棒给总理兼财政部长黄循财，武装部队在军人节晚宴上向他致敬，并赠予他一枚漆上炮兵代表色的25磅炮弹药筒和一幅照片拼贴画。

这个弹药筒别具意义，它是李资政退役之前，于1984年9月21日在卡迪军营进行最后一次发射练习所用的弹药。拼贴画选用的则是他在军中的照片。

国防部长黄永宏医生致辞时，肯定李资政从军时的贡献，并感谢他从政后给予国防部和武装部队的支持。

他说，武装部队出了一位总理和其他政府领袖，这应是想申请加入部队的人及他们父母会考虑的一个重要因素，尤其李资政又是一名具影响力的网红。

他认为，最重要的是，一个人无论作为武装部队或新加坡领导人，都应竭尽全力服务和保卫国家，李资政就是最佳典范。

强大国防力量是国家利器

“李资政意识到，一个以武装部队为后盾的强大国防力量，是国家的利器，能为我国领导人在与他国交涉时提供政治空间。这让领导人能够从强大和安全的立场出发，占据优势。”

在担任总理的20年里，李资政总是竭尽所能来让武装部队变得更强大。我国在2015年与澳大利亚建立全面战略伙伴关系，黄永宏以此为例说，两国就提升关系进行磋商时，时任总理李显龙提出增加武装部队在澳洲训练机会的要求，因为他知道真实的训练场地对武装部队来说有多么重要。

出席晚宴的还有李资政夫人何晶、国防部高级政务部长王志豪，以及人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈。