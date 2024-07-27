“艺术处处”计划走进邻里 8月起五社区居民可参与各类活动

本地五个社区正式展开为期两年的“艺术处处”计划，居民8月起在邻里就可欣赏各种艺术表演、参与工作坊等有趣活动。

国家艺术理事会、社区发展理事会和人民协会联合推出的“艺术处处”（ArtsEverywhere@CDC）计划，星期六（7月27日）在巴耶利峇中心（Paya Lebar Quarter，简称PLQ）广场正式启动，并为现场公众带来马来击鼓特色表演、纸皮艺术工作坊等系列精彩活动。

从8月开始，“艺术处处”将在五个社区的两个中心地点举办各种艺术形式的表演，例如舞蹈、音乐和戏剧。这些中心地点包括淡滨尼天地（Our Tampines Hub）、大巴窑中心、油池坊（Yew Tee Square）、勿洛心动大厦（Heartbeat@Bedok） ，以及德惠巴刹。随后，更多的艺术活动也会扩展到其他空间，预计将有超过5万名居民参与。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在开幕仪式上说，“艺术处处”计划旨在让艺术超越市政区并进入邻里地带，成为日常生活中不可或缺的一部分。唐振辉也是人协副主席。

他说：“根据《2023年度艺术人口普查》，高达73%的国人认为在社区举办艺术和文化活动很重要。通过这项计划，居民在家附近就能欣赏到艺术团体的专业表演，如马来击鼓团体Nadi、华乐室内乐团鼎艺团，以及印度乐团Brahmastra。如果你们出门遇到邻居，可以聊聊天，也可以约在一起看表演。”

本地艺术家黄炜琪受访时说，她将到不同的社区巡回举办纸皮艺术工作坊，活动不限人数也无需报名。“公众在社区能随时享受手工制作的乐趣，还能通过纸皮制作来提高环保意识，例如我们现在制作的这个大型纸皮装置也会再回收，只是在户外摆设时需要担心被雨淋坏。”

公众李美莲（60岁，退休者）说：“我经常都会参加社区的各种活动，上个星期还去了一所小学体验数码艺术。今天也是我第一次看马来击鼓团体Nadi的表演，融合现代和传统音乐，非常有意思。我也跟家人在工作坊做了一个可爱的纸皮小鼓，很期待接下来社区有更多艺术节目。