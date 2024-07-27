小五生学讲福建话陪长者聊天 获颁“沉默英雄奖”

卍慈学校小五学生许豪益（11岁）两年前便开始跟随母亲到景万岸—菜市住家附近的活跃乐龄中心做义工。为了方便和年长者交谈，他向祖父母学讲福建话，每月也跟着大人到租赁组屋派发粮食给独居老人。

许豪益是今年获颁“新加坡沉默学生英雄奖”（Singapore Silent Heroes Student Awards）的学生之一，他星期六（7月27日）在大巴窑建屋局中心礼堂举行的颁奖典礼上，从主宾教育部兼人力部政务部长颜晓芳手中接过奖项。

许豪益跟母亲定期到活跃乐龄中心做义工，教年长者做手工艺品，陪他们聊天。他说：“年长者大多都说方言，一开始交流会比较困难。我在家里学讲一些方言日常用语，以便和他们交谈。”

由民间组织新加坡民众协会 （Civilians Association of Singapore）自2014年颁发的“新加坡沉默英雄奖”，旨在肯定在社会行善并做出贡献的平凡老百姓。

协会去年开始增设“沉默学生英雄”奖项，以肯定七岁至18岁，默默地在社会各角落付出的在籍学生。

今年共有来自24所学校的53名学生获得表扬，其中五人将于9月7日在香格里拉酒店举行的颁奖礼上获颁杰出表现奖。

到托管中心陪学生做功课 为低收入学生补习

另一名获奖学生是来自南洋女子中学校的中四学生盛盈盈 （16岁）。她每个月到学生托管中心陪伴下课的学生做功课，也为他们办活动。过去一年她也经常为低收入学生补习。

为确保活动生动有趣，她还会咨询13岁弟弟的意见。她说：“由于这些青少年和我年龄相仿，所以我更能了解他们的兴趣和需求。”

本届沉默学生英雄奖委员会主席邹咏翰（41岁）受访时说，为学生特设一个奖项是为了鼓励更多青少年发挥积极精神，并给予他们肯定。

邹咏翰说：“学生行善的能力和影响力可能不及成年人。不过行善需要从小做起，善举也不论大小，共同使新加坡迈向更具善心和包容的社会。”