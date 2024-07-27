黄总理：建设永无止境 将让新加坡成为国人更美好家园

建设新加坡的工作永远都不会结束，总理兼财政部长黄循财承诺，政府将继续完善这项工作，让新加坡成为所有国人更美好的家园。

黄总理星期六（7月27日）上午发表视频介绍未来发展计划，其中包括南部濒水区和东海岸外长岛的建设，以及接下来在能源转型方面的努力。

他回忆自己1970年代居住和成长的马林百列组屋区，并提到我国如何将许多信念转为真实，包括成为区域航空枢纽、打造世界领先的海事运输中心，以及建设四通八达的宜居城市，如今依然在这些方面不断地拓展。“这是人们的信念如何实现的故事。”

黄总理说，政府将继续为这个小岛想象新的可能，并通过长期规划、城市创新和积极进取的精神，构思与落实大胆的计划。

他以滨海湾为例指出，这个构想通过数十年有系统的规划和努力完成，接下来是建设滨海东到巴西班让这个“南部滨水区”，面积为滨海湾的六倍。

“我们将有许多机会重新构思我们的景观，创造新的城市生活模式，包括为新加坡人提供更好的住房。”

黄总理也提到在东海岸外填海造“长岛”的计划。他指出，作为一个低洼岛屿，新加坡将受全球暖化和海平面上升的影响。面积约为滨海湾两倍的长岛将是比修建防波堤更优异的解决方案，完工后能将东海岸濒水公园的长度增加三倍，也兼作蓄水池，创造更多娱乐和濒海生活空间。

我国在实现电力供应及绿色能源方面 将面临巨大困难

另一存亡危机则是能源，新加坡在实现电力供应和绿色能源方面将面临巨大困难，这可能对经济产生重大影响。

他在视频中指出，进口低碳氢能是一个可能的解决方案，不过这项技术现阶段非常昂贵，希望成本能随着时间推移而降低。

黄总理提到新加坡正在研究地热发电，以及密切关注核技术的进展，核技术有可能变得更小更安全，将来或许能在本地部署使用。他说：“我们必须有信心将这些挑战转化为机遇，将我们的脆弱之处转化为优势，就像我们过去做的那样。”

水供在新加坡建国初期是关键的限制因素，但我国成功开发新生水和建立水务业。黄总理认为，洁净能源是下一个发展阶段的更大挑战，但也提供了突破的契机。

他说：“这就是新加坡故事的真谛，我们在许多方面都很小且受到限制，但这也是我们最大的优势，它推动我们团结起来，创新和跳出既定的思考模式，敢于提出大胆且有抱负的长期计划。”

他在视频结尾对新加坡的未来，以及人们可以解锁的许多机会表示兴奋，并强调目前是建设未来新加坡的重要时刻，希望人们可以与他同行，携手建设更美好的新加坡。