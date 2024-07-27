宠物美容院三职员外出用餐 狗被颈绳勒死

三名居家宠物美容院宠物职员疑因集体去用餐，无人看顾店里的狗儿，结果三岁柯基从美容台滑落，被系在颈部的狗绳活活勒死，令狗主悲痛不已。公园局表示正在调查。

事故发生于星期三（7月24日）下午1时许，地点是位于实龙岗的一家居家宠物美容院Pawkins。

狗主陈怡静（24岁，自雇人士）受访时说，事发当日将两只狗狗送到宠物美容院洁牙、修剪指甲与毛发。其中一只是名为芬迪的柯基，多一个月就四岁。

根据陈怡静提供的事发视频，芬迪的颈部系上短绳被拴在美容台上，房内还有五只狗。画面显示，六只狗狗不知何故被惊动，开始不断吠叫。芬迪在混乱中从美容台上滑落，颈部被狗绳勒住。

这只柯基苦苦挣扎尝试爬回桌上但不果。

在挣扎约一分钟后，逐渐停止动弹。

另一段视频显示，三名男女前后进来查看情况，其中一名女生试着为狗儿做心肺复苏。过后，另一名女生取出毛巾将狗狗裹起来带出房间。

陈怡静说，美容院于当日下午3时许拨电告知她，他们吃完午餐回来看到狗狗动弹不得，并已把狗狗带到兽医，但已无力回天。

“我从2022年就已光顾这家宠物美容院，根本没意识到他们会这样在狗狗颈上系短绳，绑在桌子上。”

她悲痛地说，芬迪是她饲养的第一只狗，在她心中是无可取代的。狗狗就这样离去让她伤心不已，不断哭泣。

陈怡静透露，事发后她已通报公园局。

国家公园局执法与调查高级署长郭瑞菁回复询问时指，当局已经接获通报，目前调查正在进行中。

陈怡静指出，宠物美容院通过电话告知她狗出事后，提出免除剩余的美容费用，并会支付医药费与火化费作为赔偿。至于是否会接受赔偿等，她尚未明确回复。

宠物美容院称将停运配合调查

Pawkins于星期四（25日）在Instagram发文表示美容院将会停运。客户若购买了配套，公司会根据要求退还剩余款项。

宠物美容院也在文中写道，公司全体都对于这起不幸事件感到悲痛。美容院照顾了这只柯基两年，店里的每个人都深爱着它，

美容院称，已就此事联系狗主，也会配合当局的调查工作。

记者星期六（27日）早上走访这家居家宠物美容院，无人应门，但听到屋内有狗在吠叫。