徐芳达：争取与世界主要经济体对话 国际上推进我国利益

新加坡虽然不是二十国集团成员，但能够定期受邀出席这个组织的财长和央行行长会议，让我国有机会与世界主要经济体对话，在国际舞台上推进国家利益。

一般上，二十国集团每年都会举行四次财长和央行行长会议，今年的会议由轮值主席国巴西主办。

代表我国到巴西里约热内卢出席今年第三次会议的交通部长兼财政部第二部长徐芳达，星期六（7月27日）在脸书贴文说，作为一个小而开放的经济体，新加坡在与世界主要经济体的对话中拥有一席之地，并积极参与对全球经济和人民有直接影响的决策，这是很重要的。

“这是我们为了在国际上促进新加坡人的利益，以及在一个相互连接的世界里，保障我国未来经济所作的部分努力。”

在这个地缘政治、经济和环境挑战日益加剧的时代，徐芳达认为，二十国集团是国际经济合作的主要平台，让全球领袖有机会聚首，针对广泛的全球课题交换意见。

二十国集团成员包括美国、中国、印度、巴西、日本、澳大利亚、印度尼西亚、德国和韩国等19个国家，以及欧盟和非洲联盟两个区域组织。

徐芳达在出访里约的两天里（25日和26日），与多国财长和央行行长讨论了可持续增长和发展、国际税务合作，以及多边发展银行改革等课题，也针对如何避免保护主义，以及让员工能够在数码和绿色经济转型的过程中胜任新工作发表看法。

此外，他在会议举行期间会见了包括南非财长在内的多国财长，重申我国与国际伙伴牢固的关系。南非是下一任二十国集团轮值主席国。