8月起每周六到邻里消费 PayLah!付款可获3元回扣

储蓄银行推出“邻里焕新计划”，从8月到年底，公众每逢星期六到邻里商店、湿巴刹和小贩摊位消费，首7万5000人可获最高3元回扣。任何一天到昇菘超市买鸡蛋或米，每月首5万次消费各可获3元回扣。

这是星展银行PayLah!三元优惠计划的扩展，储蓄银行（POSB）是星展银行（DBS）旗下的子公司。公众须拥有储蓄银行户头，才可获得“邻里焕新计划”（Support Our Heartlands）的回扣。

储蓄银行星期六（7月27日）宣布，将提供超过200万份现金回扣，帮助消费者省钱并支持邻里商家。这意味着，邻里焕新计划的回扣总值可超过600万元。

新计划从8月1日启动，为期五个月，每月提供40万份现金回扣，鼓励公众到邻里商店、湿巴刹、小贩摊位和昇菘超市消费。

公众到贴有SGQR电子付款码的店铺，通过PayLah!应用付款就可获3元回扣。每人每周限领一次。

副总理兼贸工部长颜金勇星期六到蔡厝港德惠邻里购物中心，出席了储蓄银行的社区路演活动。他还购买了面包，支持邻里企业。

颜金勇：应对生活费问题 仅靠政府努力不够

颜金勇说，政府了解民众对生活费的担忧，因此加码推出社理会邻里购物券、消费税补助券和水电费回扣等计划，并随时准备进一步提供支持。

颜金勇是蔡厝港集选区领军部长。他指出，要帮助居民应对生活费问题，仅靠政府的努力是不够的，还须与例如星展银行和储蓄银行等伙伴合作，携手打造更包容和更有爱心的社会。

星展银行去年2月10日也推出“500万小贩餐食”计划，每逢星期五让公众在小贩摊通过PayLah!应用付款，获取3元回扣。

由于大受欢迎，这个原定今年1月19日结束的计划延长了半年至7月26日。虽然名为“500万小贩餐食”，星展银行实际上已补贴800万份小贩餐食。33%受惠者是年长者或月入少于2500元者，参与摊贩每周的收入也因此增加超过15%。

星展银行去年8月承诺，计划10年内每年投入1亿元，扶持本地低收入和弱势群体，改善他们的生计。

星展集团新加坡主管韩贵元说，希望通过这些计划帮助国人节省日常开支、刺激邻里消费，并提升社区活力。

在德惠经营鞋店25年的翁秀琴（57岁）说，生活费高涨、新元强劲，导致许多人周末过长堤到马来西亚消费，使本地邻里商家面对大挑战。她衷心希望每逢周六的3元回扣，能吸引消费者多到邻里走走。

育有三个孩子的居民郑凯平（电子业行销经理，42岁）说：“政府和企业提供的补贴和回扣，不足以解决生活开销飙升的难题，但至少能舒缓生活压力，还可能为来届大选营造感觉良好的氛围。”