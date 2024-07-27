五社理会与精深局加强协作 为居民提供更个人化职业辅导

过去七个月，约5000人在参加技能创前程就业培训指导工作坊后上进修课。五个社区发展理事会将继续与新加坡精深技能发展局加强协作，为不同背景的居民提供更个人化且针对性的职业辅导。

教育部长陈振声星期六（7月27日）为社理会和精深局主办的技能创前程节主持开幕仪式时指出，精深局与社理会的合作，早在2017年推出技能创前程就业培训指导（SkillsFuture Advice）工作坊时开始。精深局借助社理会的基层网络和对居民需求的了解举办活动，确保就业与培训计划能针对不同社区的需要。

工作坊的目的是帮助参与者在掌握所知后付诸于行动，踏出进修的一步。他说：“今年，约5000人在参加工作坊后的六个月内上进修课程，当中有许多人是利用技能创前程培训补助。这是好的进展，但我们计划做得更多。”

精深局和社理会将通过几方面加强协作，由终身学习学院协调，帮助居民更好地获取就业与培训支援。这包括为不同背景的居民策划更针对性的项目，例如为看护者提供看护课程，或为重返职场的女性提供指导和辅助。

社理会也会加强职业与培训展和工作坊的内容，确保工作坊更针对特定领域，贴合科技与经济的新发展。社理会可根据居民的反馈和企业的需求来策划项目，尤其着重在区内有良好就业前景的领域。社理会也与终身学习学院合作，为居民提供个人化的技能和职业咨询服务。

此外，社理会将借助基层网络与协作伙伴在区内推动技能创前程运动，鼓励居民终身学习。

陈振声强调，推动学习文化也须从个人做起，每个人应负起责任主导自己的学习。“我们须有持续学习的基因，不论处在人生的任何阶段，都抽出时间学习……政府将竭尽所能提供资源，让每个人有持续学习和发展的机会，好让人民保持与时俱进并具竞争力。”

技能创前程节活动的其中一个重点领域是数码科技，教育部长陈振声（前排左一）、中区市长潘丽萍（左二）、西南区市长刘燕玲（左三）和东北区市长朱倍庆（右一）试玩无人机足球。出席活动的包括东南区市长阀贺米（后排左二）。（白艳琳摄）

技能创前程节系列展 内容将针对各社理会不同需求

星期五（26日）至星期六在狮城大厦举行的技能创前程节，由中区社理会主办。中区市长潘丽萍致辞时说，技能创前程不单关乎工作，也是对个人生活与事业的投资。每个社区有不同的需求，各社理会技能创前程节的内容也会针对不同需求。

从7月26日至8月18日，社理会将在不同地点举办这项活动，公众可到场咨询专家、报名培训课等。这个系列展将着重在数码、绿色，以及关护经济这三个高增长领域。

出席活动的林景淮（46岁，软件工程师）受访时说，由于之前已使用完技能创前程培训补助进修金融科技等专业专科文凭，他想通过技能创前程节了解业界发展和学习机会，以善加利用他将可获得的额外4000元培训补助。他报名在星期六参观一家科技公司，初步了解公司以及它所开办的网络安全课程。

也是西南区市长的贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲、东北区市长朱倍庆和东南区市长阀贺米也出席技能创前程节的开幕仪式。

公众可上网https://skillsfuture.cdc.gov.sg/查询各社理会的活动详情。