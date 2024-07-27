没落实防暑措施 78工作场所接获不合规通知及罚款

酷热天气越发频繁，推高了工人在户外工作时中暑的风险，今年3月至6月有78个工作场所被发现没有为工人实施防暑措施。

人力部答复《联合早报》询问时透露，在较热的3月至6月，稽查人员针对250个工作场所展开检查，发现约三成没有落实防暑措施，包括没有给予干重体力活的工人在荫凉处休息的时间，以及没有制定热适应（heat acclimatisation）计划。

人力部已对违例的工作场所采取行动，包括罚款和发出不合规通知。这些场所随后已落实必要的防暑措施。

值得鼓舞的是，人力部观察到多数工作场所其实采取了防暑措施，一些更超出当局拟议的要求，为工人提供冰浆（ice slurry）和冷的等渗饮料（isotonic drink）。

这是人力部去年10月强化防暑措施后，首次针对工作场所是否落实防暑措施展开稽查。这些场所包括建筑工地、造船厂、加工厂和园林绿化工程地点。

按照强化防暑措施，刚到新加坡的工人应有至少七天时间适应炎热天气，在户外工作时每小时至少喝水一次。此外，工人在户外工作时，雇主必须每小时监测暑热压力指数（Wet Bulb Globe Temperature，简称WBGT），尤其是天气较热的时段。

一旦测出WBGT在32摄氏度或以上，所有在户外进行大量体力工作的工人，每小时必须在荫凉处休息至少10分钟。

过去五年一人因热损伤身亡

人力部透露，过去五年，本地每年发生与工作相关的身体过热（heat disorder）案例不超过五起；期间，一人因热损伤身亡。

据悉，死者是一名起重工作主管，身前有病史。2020年冠病疫情阻断措施解除后，他恢复工作的第一天，在午后的烈日下进行起重工作；工地没有落实补水计划，他最终因热损伤丧命。

南洋理工大学李光前医学院高级讲师林进龙受访时说，户外工作的工人一直都面对中暑的健康威胁。雇主为员工制定热适应计划和定时的休息时间很重要，员工也应保持健康，因为健康不佳可能更容易工作时中暑。

“员工也应了解热损伤的风险，尽所能及降低风险。员工熟悉了热损伤的早期症状后，可以在自己或同事遭遇热损伤前采取预防行动。雇主通过伙伴制组织员工，也可以帮助他们相互照应，及早发现热损伤的症状。”