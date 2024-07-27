内政部推出更多引发共鸣线上内容 提升民众安保意识

近几个月来，世界各地的恐怖事件有所增加，新加坡也仍是恐怖分子的重要攻击目标，所面对的恐怖威胁仍然很大。内政部因此将改进数码宣导策略，进一步提高民众对于全国保家安民计划的认识。

内政部长兼律政部长尚穆根星期六（7月27日）在新达城出席全国保家安民计划（SGSecure）路演时提醒：“迄今为止，我们维护了新加坡的安全，因此人们不认为新加坡会发生恐怖袭击，但这不意味着恐袭不会在本地发生。”

通讯及新闻部（数码发展及新闻部的前称）在去年3月至6月间进行的一项全国调查显示，49%的受访者认为新加坡是恐怖袭击的目标；内政部在2022年的类似调查结果则显示，约52％受访者这么认为，比2018年的58％低。这似乎意味着人们的恐怖威胁意识正逐渐减弱。

内政部长兼律政部长尚穆根强调，全体人民在防御恐怖主义方面扮演着重要角色。（林明顺摄）

尚穆根强调，全体人民在防御恐怖主义方面扮演着重要角色，包括必须保持警惕、保持坚韧和团结一心。内政部接下来将推出好些计划，以进一步提高民众对于全国保家安民计划的认识。

其中，当局将改进全国保家安民计划的数码宣导策略，通过更能够让公众产生共鸣的内容，加强和推广所要传达的信息。

音乐视频扮演恐怖分子 歌手向洋作曲提高人们恐胁意识

这包括推出全新的音乐录像“Foiled Once More”（意即“再次挫败”），由本地歌手向洋创作词曲和演唱，他还在音乐视频中扮演策划在本地发动袭击的恐怖分子。这些内容旨在强调人人都可发挥作用，维护新加坡的安全。

全国保家安民计划首次推出的音乐录像“Foiled Once More”，由本地歌手向洋（右）创作词曲和演唱，他也在音乐视频中扮演“恐怖分子”。（林明顺摄）

向洋在接受媒体采访时分享他的创作过程。他透露，这首歌曲的灵感包括他2013年在美国波士顿留学时，亲身经历的一次恐怖袭击。当时的波士顿马拉松爆炸案造成三人死，200多人受伤。

他说，那次经历让他深刻体会到恐怖主义是真实存在的，可以瞬间颠覆人们的正常生活。但他也同时看到人们在危机发生时主动伸出援手，展现人性美好的一面。

“我们不能把新加坡的安全与和平视为理所当然。我希望通过这个音乐录像，提升人们对恐怖威胁的意识。”

在全国保家安民计划路演活动现场的公众张睿杰（32岁，分析师）说：“我觉得这个音乐录像用类似音乐剧的形式呈现，加上歌曲也相当朗朗上口，应该可以吸引年轻人注意。”

另一名受访公众梁睿凌（28岁，人力资源工作者）说，她与丈夫和六岁儿子一起体验了路演的各种互动项目。“这种方式有助于加深孩子对于恐怖威胁的认知，例如该如何识别可疑行为和物品。”

内政部也宣布，为全国保家安民计划推出官方IG账号（@SGSecureOfficial）。

为期三天的路演将在星期天（28日）晚上结束。