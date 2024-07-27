青年设平台宣导防诈信息 教导公众应对数码诈骗

本地青年为全面防卫助力，推出诈骗警卫计划，设立平台向公众尤其是年轻人宣导防范数码诈骗信息，以及共享诈骗情报。

24岁的新加坡国立大学学生吴勇进与团队联合推出全面防卫诈骗警卫计划（TD ScamGuard），通过网络实时通话软件Discord宣导防诈信息，教导公众应对数码诈骗，并鼓励人们在平台讨论和分享各种诈骗问题。

他指出，团队利用约五个月的时间来研发、试验和制作平台，希望可以把人们联系起来，一起打击数码诈骗，减少受害者。这项计划是全面防卫构想沙盒（Total Defence Sandbox）的项目之一，并在国防社区联系咨询委员会（ACCORD）支持下推广到高等学府。

国防社区联系咨询委员会表彰及委任仪式星期六（7月27日）在国家美术馆举行，21人受委成为新成员，另23名现任成员将在今年8月24日卸任。

国防部高级政务部长王志豪致辞说，新加坡有幸享有多年的和平，这使国家能够发展经济，并使社会更具凝聚力。他强调：“我们不能忘记，当你是一个小国家，这并不是悲观或感到渺小的理由，而是必须现实地认识到，如果你是一个小国，就必须更加努力。”王志豪也是国防社区联系咨询委员会联席主席。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈也出席了活动。

今年是全面防卫40周年，同时是国防社区联系咨询委员会成立40周年，越来越多国人在委员会的推广下为全面防卫付诸行动。国防社区联系咨询委员会新成员陈仪芬（30岁）去年2月参加两天一夜的女子军训体验营（Women’s Boot Camp），在马裕军营（Maju Camp）亲身体验国民服役。

陈仪芬说，在体验营进行多项活动，包括试用SAR21型突击步枪、两公里行军操行、认识军队的不同部门和分支，以及展开小组讨论等，使她了解到国家防卫不仅是通过体力和军事来实现，还有许多自己可以贡献的地方。

陈仪芬也是幼儿教育工作者兼社交媒体平台SGAG内容创作者，未来她希望通过教育和社交媒体，深化社会对国民服役和全面防卫的支持。

多管齐下推动全面防卫

国防社区联系咨询委员会创立于1984年1月，当时的目的是作为一个收集民意的管道，听取民众对我国国防政策的意见。后来转变为深入地与雇主、教育机构、家庭成员及更广泛的社区成员进行互动，并推动社区支持国防和全面防卫的倡议。

过去两年，国防社区联系咨询委员会的雇主与企业分支接触了5万7000名现役战备军人，以及签署了两份促进终身学习的谅解备忘录。

国防社区联系咨询委员会的家庭与社区分支则通过服役前讲座（Pre-NS Talks）接触了超过1000个家庭，并让超过2000名未服役人员及家庭，虚拟参观基本军训中心。

今年2月，800多个教育、社区、商业和政府组织参与新加坡齐心应变演习，让人们认识到社区支持在危机时刻扮演的重要角色。