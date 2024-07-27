“散发希望”活动首日 逾4500人剃发支持儿童癌症患者

27岁的陈羿均在小学六年级时发现体内有纵隔生殖细胞瘤，已进入第四期，所幸与癌症搏斗半年后成功战胜病魔。今年，他担任公益筹款活动“散发希望”大使，希望更多人支持儿童癌症病患和他们的家庭，鼓励病患以正面态度生活。

由儿童癌症基金会举办的“散发希望”（Hair for Hope）4月间正式启动，主要活动本周末在怡丰城举行。

陈羿均接受《联合早报》访问时忆述，2008年学校假期时，他不停咳嗽，也常感到头昏，经多次诊断后才发现肋骨前方、心脏后方有一个12公分大的纵隔生殖细胞瘤（Mediastinal Germ Cell Tumour）。接受六个化疗周期后，陈羿均顺利战胜了癌症，之后在儿童癌症基金会当义工，去年也开始参与“散发希望”的活动。

他说：“身为今年的大使，我希望向公众传达的信息是患癌孩童也是常人，不必以特殊眼光看待他们，也无需什么特别待遇。”

今年的“散发希望”活动主题为“寄予希望，由你我做起”，基金会希望能吸引4000人参与削发，并募集至少480万元善款。

活动首日吸引4556人剃发 已筹集逾431万元款项

“散发希望”星期六（7月27日）活动首日共吸引4556人剃发，筹集款项已超过431万元，展现了公众对患癌儿童的支持。星期天（28日）是主要活动的第二天，也是最后一天，公众可在现场报名剃发，名额有限，也可以向基金会捐款。

担任活动主宾的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高致辞时说，每一位剃发的参与者都值得表扬。“你们的行动鼓舞了许多人，并有助于培育一个富有同情心和关爱的国家。”

马善高指出，根据数据，从2019年到2023年，平均每年有126名儿童诊断出患癌，当中包括四岁或年龄更小的儿童。他说，政府为患癌儿童的家庭提供资源，帮助他们学习如何照顾患者和管理压力；儿童癌症基金会也帮助正在康复或无法上学的患癌儿童，协助他们的课业学习。

儿童癌症基金会首席执行官方海英受访时说，基金会较早前展开的调查显示，每10人中，有七人认为“散发希望”活动能有效提高人们对儿童癌症的意识。“我们希望让更多人通过我们的活动认识儿童癌症。”