维文：亚细安不想出现分裂线 安全壁垒和大国冲突

缅甸和南中国海的紧张局势悬而未决，加沙和欧洲危机也为区域提供借鉴。我国外交部长维文医生强调，亚细安当前的挑战是向外界表明，本区域不想重蹈欧洲和加沙的覆辙，出现分裂线、安全壁垒和大国冲突。

亚细安星期六（7月27日）也在外长会议结束当天如期发布联合公报，今年公报中有关加沙局势的篇幅增加超过一倍，并对加沙严峻的人道主义情况表示严重关切。

维文星期二（23日）起到老挝万象出席亚细安系列外长会议，并在星期六结束行程时，就缅甸、南中国海和加沙与欧洲局势回应新加坡媒体提问。

维文说，目前除了缅甸之外，亚细安其他国家都已恢复到冠病疫情前的水平，并在向前迈进，亚细安正处于“非常健康的状态”。但他举欧洲和中东局势，以及美国和中国之间远未结束的竞争为例强调，地缘政治局势是当前令人担忧的因素。

维文说：“亚细安在当前世界局势下面对的挑战，是要告诉所有人，我们不要重蹈欧洲的覆辙，出现分裂线、安全壁垒和大国冲突。同样地，我们也不要出现加沙的情况，我们对所有外部重大伙伴清晰、一致的信息是——亚细安和其他地区不同……我们的模式是个开放、包容的战略架构。”

维文呼吁亚细安维持团结和连贯，专注于经济课题，并避免陷入中东面对的极严峻根本问题。

亚细安外长会议联合公报今年在加沙问题上展现更强硬的姿态，公报谴责所有针对民众和民用基础设施的攻击，并对中东升级的紧张局势表示重大关切。公报呼吁有关各方保持克制，避免采取任何可能使事态升级的行动，并通过外交和对话途径解决分歧，以维持区域的和平与稳定。

维文认为，中东局势仍面对进一步升级的重大风险，综合看欧洲和中东局势，这两个竞技场都涉及同样的对立阵营国家，这一点令人担忧。他提醒亚细安“不要掉入世界其他国家出现的战略陷阱，亚细安各国都了解并同意这点。我们在努力确保这里继续是一个平静、安全、具有前瞻性的地区。”

缅甸寻求与亚细安关系正常前 应确保国内局势正常化

缅甸议题方面，今年的亚细安外长会议新增对缅甸冲突和人道情况升级“表达深切关注”的表述。缅甸军政府过去几年迟迟没有推进落实五点共识，公报一致重申五点共识依然是解决缅甸政治危机的主要参考（main reference）。

维文说，五点共识缺乏进展，原因是各方、尤其是缅甸军方还没有做好准备释放被扣留者、并且展开真正的对话与协商。

他强调，亚细安不该因此放弃五点共识，而是要进一步重申对五点共识的立场。“但我们得继续等待局势发展到一个各方同意为了他们自身长期利益坐下来谈判的阶段。”

缅甸过去几个月接连派非政治代表出席亚细安会议，释放寻求与亚细安关系正常化的信号。维文对此回应说：“你必须先让国内局势正常化，才能让对外关系正常化。外交政策最终得从国内做起。”

中菲上周末就南中国海议题达成临时协议后，亚细安也寻求缓解长期紧张的海上局势，今年的公报在南中国海议题上维持了去年公报中的表述，包括重申必须维持和促进一个有利于南中国海行为准则磋商的环境。

维文说，中菲过去几周就南中国海议题加强了外交努力和会谈。若双方能制定相关的安排，这是积极的一步。维文呼吁两国，继续协商增强彼此的信心，找到和平解决分歧的方法，并聚焦于两国的经济合作前景。