首场国庆预演 精锐防卫表演让观众震撼

政府大厦前大草场上，一辆可疑车辆冲过防守线，不远处不知谁放下了一个黑色包裹，里面装着爆炸物。这虽然只是国庆庆典上的表演场景，但传递着严肃的主题，即提醒我们紧急情况随时可能发生，必须随时为全面防卫做好准备。



今年国庆庆典的第一场预演在星期六（7月27日）举行，大草场上可容纳2万7000人的观众台几乎座无虚席，大家身穿红白，在酷日还没消退就开始等待预演拉开帷幕。



郑蕙馨（51岁，幼教助理）和妈妈刘智仪（76岁，退休）上次到现场观看国庆庆典已是10多年前的事。刘智仪难掩兴奋地说：“当时检阅礼的壮观场景还历历在目，我们之后每年都申请门票，希望可以再参加，今年终于如愿！”



虽然只是预演，但母女俩都相信现场气氛会和正日一样热烈，她们都期待提前为国家庆祝生日。

今年是全面防卫40周年，新加坡武装部队、警察部队、民防部队，以及社区和民间组织配合这个主题呈献“精锐防卫表演”（Dynamic Defence Display），展现新加坡举国上下应对海陆空威胁和紧急事故的韧性与能力。这个项目共有超过400人参加，模拟空中、陆地、海洋、数码和民用领域的威胁和破坏。

林美利（44岁，家庭主妇）一家五口首次到现场观看庆典。她说，精锐防卫表演的环节最让她震撼，感觉和以前在家看电视很不同。“那些防卫车辆开进舞台时，加上火和音响的效果，在现场才能够体会到。”

她两个14岁和10岁的儿子最喜欢军机飞过大草场上空，以及表演尾声的烟花环节。



黄轩明（31岁，基金经理）和太太带着三岁女儿观看表演。他告诉女儿，大家是来参加新加坡的生日派对。“她原本不太懂国庆庆典是什么，知道是庆祝国家生日后就更兴奋了，跟着表演者唱爱国歌曲。”



国防部长黄永宏医生以检阅官的身份出席第一场庆典预演，另一场则将在下星期六（8月3日）举行。除了两场预演，今年也举办了四场国民教育演出。

新报业媒体是2024年新加坡国庆庆典主要合作伙伴。