义顺两男冲突一人遭刺死 嫌凶阿姨男友被捕

义顺组屋发生命案，两名男子起争执，其中一人被利器刺死，另一人被逮捕后将被控谋杀罪。

这起事件发生于星期六（7月27日）早上约8时35分，地点在义顺环路第803座组屋10楼的一个单位。死者是35岁的华巫混血儿费克里·朱，他轻微弱智；嫌凶是49岁的阿芬迪，据知是死者阿姨的男友。

《联合早报》记者接到通报于大约早上10时30分到达现场时，警方已拉起封锁线。只见刑事侦查局人员在出事单位里里外外搜证，也到组屋地面层翻查垃圾桶。

在案发单位外的走廊和附近墙壁上都留下斑斑血迹，延伸至电梯口。警方随后也在事发走廊挂起白色塑料布遮盖现场，以免附近组屋居民窥探到现场情况。

事发单位外的走廊和附近外墙上可见斑斑血迹。（梁麒麟摄）

大批警员出现惊动了周围的居民。不少人在自家门窗边探看，有的还到封锁线外张望。多名居民受访时说，事发前曾听见两个男人争吵的声音，不料竟发生了命案。

居民：死者生前为人友善

住在对面组屋的汉娜（47岁，家庭主妇）透露，早上传出很大的喊叫声，她隐约感觉不对劲，后来就看见警车和救护车来了。“据我所知，死者很友善，但偶尔会出现很生气的样子，他的父母都已经去世。”

有邻居说，死者父母双亡后，他便和身为监护人的阿姨和嫌凶同住在这个单位。也有居民声称死者前阵子曾申诉“被人欺负”，但不知道具体是什么情况。

死者与嫌凶据悉案发时打斗

据悉，案发时死者和嫌凶疑在屋内打斗，之后纠缠至屋外走廊；相信死者是因颈部被刺而身亡。嫌凶留在原地，后来被警员押走。

六楼居民阿扎马德（43岁，自由业者）受访时含着泪说，从死者年幼时就认识他，经常在电梯碰面打招呼。“他精神上并没有多大问题，相当友善，只是有时会过于靠近他人，令一些人觉得不舒服。发生这样残忍的事，我真的吓坏了。”

住在九楼的黄姓女居民（70多岁）说，死者的父亲是广东人，听闻多年前因心脏病过世，对他母亲打击很大，后来她也患病去世了。

下午约4时30分，死者的遗体被仵作抬下楼，由黑车载走。入夜后，查案人员从现场搬出数箱证物，一名清洁工后来到事发地点清洗现场。

死者的遗体在下午约4时30分，被仵作抬下楼，由黑车载走。（关俊威摄）

根据记者取得的记录，事发单位于2016年转到一名女子和死者名下。该女子的名字排前，相信是死者的母亲。

新加坡警察部队同日发文告说，警员接获报案到场时，在走廊上发现一名35岁的男子倒卧在地，医护人员宣告他已死亡。警方随后逮捕了一名涉案的49岁男子。初步调查显示，两人互相认识。

涉案男子星期天（28日）将被控上法庭。根据刑事法典，谋杀罪名一旦成立，可判死刑。警方的调查工作还在继续进行。