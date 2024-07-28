写歌吁反抗校园霸凌 裕廊先驱初院女生“新空下”大决赛夺冠

来自裕廊先驱初级学院的梁育榛（17岁）凭借反抗校园霸凌为主题创作的歌曲《他们说》，夺得“新空下”新谣歌唱及创作比赛公开创作组桂冠。

“他们说，他们说，让我在黑暗中颓废；我不要，我不要，继续待在深渊掉泪。”工整呼应的歌词书写着霸凌受害者勇敢的抗争。

梁育榛受访时说，这首歌的灵感来自友人的真实经历。“我希望能通过歌声和创作，鼓励朋友对霸凌说不。”

2024年“新空下”新谣歌唱及创作比赛大决赛，星期六（7月27日）在淡滨尼天地（Our Tampines Hub）举行，由教育部兼人力部政务部长颜晓芳担任主宾，见证来自本地中学、高中、理工学院和大学的学生用歌声展开比拼，争夺冠军。

2024年“新空下”新谣歌唱及创作比赛大决赛（上半场） 今年的“新空下”新谣歌唱及创作比赛各组别奖项将花落谁家？《联合早报》和《早报逗号》脸书将为你同步直播。 今天的直播将分为上半场和下半场进行，我们会在傍晚7时30分为你直播下半场的比赛，千万别错过！ “新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会主办，弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院联办。 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Tuesday, July 23, 2024

2024年“新空下”新谣歌唱及创作比赛大决赛（下半场） 究竟哪位选手会获得评审的青睐，最终脱颖而出成为今年“新空下”新谣歌唱及创作比赛赢家？《联合早报》和《早报逗号》脸书将为你同步直播。 今天的直播将分为上半场和下半场进行，我们已在傍晚5时为你直播上半场的比赛。如果你错过了上半场的比赛，可以在活动页面重看之前的直播！ “新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会主办，弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院联办。 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Saturday, July 27, 2024

比赛分为歌唱与创作两个部分，其中独唱组的冠军是来自加东修道院女校的陈恺宓（15岁），合唱组由新加坡艺术学院的陈紫萱（14岁）和江紫怡（14岁）拔得头筹。

陈紫萱和江紫怡是中学二年级的同学。她们因为对歌唱的热爱和彼此深厚的友谊，共同演唱《回忆与未来的对话》 。

来自新加坡艺术学院的江紫怡（左）和陈紫萱凭借歌曲《回忆与未来的对话》获得合唱组冠军。（龙国雄摄）

陈紫萱说：“为了更好地演绎歌曲，理解歌词的含义，我们请教老师和朋友，华文也因此进步不少。”

与公开创作组不同的是，创意创作组要求参赛学生根据课文改编歌曲，并进行延伸创作。

来自华侨中学中学部的郭俊锋（16岁）和高中部的胡欣彤（19岁）在歌曲中巧妙地加入本地常见的方言问候语，以本土气息十足，推广社区和睦的《远亲不如近邻》拿下该组冠军。

今年决赛的评委阵容强大，有本地著名音乐创作人黎沸挥、林倛玉、文慧如、本地歌手兼演员苏梽诚、教育部课程规划与发展司（母语处）主导专科督导邹文森，以及教育部学生发展课程司（艺术教育处）艺术教育员（音乐）李腾毅。

他们为参赛选手提供宝贵建议，包括音域、节奏、起承转合等方面的提点。同时，评委也在参赛者真情流露，泪洒舞台时给予暖心鼓励。

颜晓芳致辞时说，在10年的发展过程中，参加“新空下”系列活动的学生人数已超过5万人。

她指出，“新空下”比赛不只能让平时不常接触华文的同学通过音乐创作学习遣词造句，而且有些参赛作品的创作灵感来自他们读过的中学和高中课文。

她也希望比赛让更多人爱上华文的同时，能发掘创作与歌唱方面的未来之星，推动新谣在本地的传承。

“新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会主办，弹唱人制作室、《联合早报》以及裕廊先驱初级学院联办。