本地羽毛球涨价 猪鸭鹅谁是祸首？

远在中国的一只小小羽毛球涨价，如蝴蝶效应般在本地引发震荡。一些羽毛球爱好者越过长堤，到马来西亚买球；也有人组团采购，争取更便宜的价格；还有球友开始买回收来的旧羽毛球。

有人说，这一切与中国的鸭和鹅有关，甚至还与猪价有关。

在女皇镇运营羽毛球店30多年的邓阿伦（60多岁）告诉《联合早报》，像尤尼克斯（Yonex）这样的羽毛球大品牌，从去年初的19元9角涨到如今的29元9角，但“就算这么涨价，还是供不应求”。

记者走访本地体育用品店发现，羽毛球价格在疫情后持续上涨，但今年不仅涨幅离谱，而且货更难拿。

在武吉巴督经营运动用品店的业者陈豪达（41岁）受访时说，羽毛球每隔几个月都会涨价，只是大牌涨幅大，小品牌涨幅小。“像尤尼克斯这几年每几个月就会涨5％左右，李宁和亚狮龙这样的牌子涨幅会少点。”

7月中国羽毛球价格全上调

作为羽毛球主要生产国，中国羽毛球今年以来持续涨价，成了周边国家羽毛球价格上涨的背后推手。

进入7月，亚狮龙、胜利、翎美、威克多等中国市场上主要的羽毛球品牌陆续涨价，价格普遍上调30%左右，部分型号价飙涨50%。

经常来往于新加坡与中国杭州的羽毛球爱好者金之江告诉《联合早报》，新中两地都有涨价，但是中国涨幅更明显。

中国羽毛球厂商将价格上涨归因于原材料紧张，即毛片的紧缺。天然羽毛球通常由16根毛片组成，主要为鸭、鹅翅膀上的大羽，厂商经过加工后，再制成羽毛球所需的羽片。

据北京博雅市界科技有限公司旗下公众号“市界”计算，平均一只鸭能提供14根大羽，一只鹅能提供20根大羽。换句话说，每制作一个羽毛球，平均需要耗鸭1.14只，或是耗鹅0.8只。

不过，中国市面上鸭和鹅的产量近年来持续下降。中国畜牧业协会数据显示，去年中国肉鸭与肉鹅出栏量（指商品动物卖到市场上的数量）分别为42.18亿只与5.15亿只；四年前，中国肉鸭和肉鹅的出栏量分别达48.78亿只和6.34亿只。

一些分析认为，这也与中国猪肉价格走低有一定关系。中国媒体《长江日报》引述业内人士说，当前中国市面猪肉降价，改变了民众饮食习惯，让原来吃鸭肉的人改为吃猪肉，间接引发鸭子存栏量下降，进而导致制作羽毛球所需的原材料减少。

羽毛球运动在本地火起来

不过，本地羽毛球业者受访时指出，羽毛球价格上涨除了原材料变少变贵，也受到供求关系的影响。

羽毛球运动在亚洲多国有着深厚的民众基础，在新加坡、中国、马来西亚等地的民间普及程度相当高。我国羽将骆建佑2021年在世界羽毛球锦标赛上，为我国赢得该项运动首枚金牌，这也激发民间对羽毛球的热情。不少羽毛球爱好者都察觉到，打球的人越来越多，预定场地也变得更困难。

羽毛球教练郑建辉（43岁）受访时说：“运动普及之后需求增加，加上新加坡又出了一位世界冠军，越来越多人关注这项运动。”

球友费尽心思寻找替代

随着需求变高，价格又不断上涨，一些本地球友不得不改变购买习惯或寻求不同购买渠道，以控制打球的开销。

据记者了解，部分爱好者为了买到价格更低的羽毛球，越过长堤到马来西亚采购。许多球友会用集体采购的方式，争取到更优惠的价格。

由于不同品牌间的涨价幅度不同，一些爱好者转而购买涨价幅度较小的小品牌。金之江就透露，此番涨价让他和朋友们都开始转向许多小众品牌。

陈豪达也观察，好些球友还会选择适合室外场地的塑料球，也有人选择新材料碳素制成的羽毛球，“还有人会去找库存货，稍微便宜一点；也有人去找使用过的旧球或是回收后重置的羽毛球”。

作为羽毛球教练，郑建辉对这项运动越来越受欢迎感到欣喜，但羽毛球涨价也加重了球友负担。他希望能出现新的替代材料，来缓解涨价，“希望新加坡有研发人员研究出新的羽毛球，同时建造更多羽毛球馆”。

职场社交运动首选 中国玩家“戒不掉”

羽毛球价格上涨后，中国社交媒体上充斥着各种吐槽，“月薪2万打不起羽毛球”“羽毛球成为贵族运动”的声音比比皆是。

羽毛球在中国参与人数多达2.5亿，除了运动锻炼，这项需要默契与配合的运动，因具有特殊的社交属性备受欢迎，常常是职场社交运动首选。

羽毛球运动兼具社交属性，是中国参与人数最多的体育运动之一。图为广州天河体育中心内民众在露天球场打羽毛球。（曾实摄）

广州羽毛球爱好者陈洪权（32岁）受访时说，羽毛球的社交属性更为纯粹，参与人员都以打球为主，经常接触的球友容易建立信任，不少人在打球过程中“脱单”，结识志同道合的另一半，还有人通过打球达成业务合作。

中国业界甚至有三大“体育毒品”的说法，分别为马拉松、骑行与羽毛球，意思是这些运动容易让人“上瘾”，获得身心的放松与满足感，成为个人爱好后难以放弃。

眼看羽毛球价格一路上涨，球友们抱怨“打不起球”的同时，运动热情依旧不减。陈洪权说，身边就有一些球友嘴上说要抵制，但实际上根本戒不了这项运动。

也有球友尝试选择价格较低的人造羽毛球，但使用体验褒贬不一。京东商城上，一名人造羽毛球买家评价，尽管从飞行上来说还过得去，但塑料球打感不像羽毛球，没有羽毛球击球的爽脆感。

在经济不确定性因素增加，中国国内消费支出疲软之际，羽毛球价格是否会继续逆势而上还是未知，但可以确定的是，小小羽毛的价格曲线，依然会有力量引发市场波动，并且传导到千里之外。