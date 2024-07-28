旅游景点第一个清洁仓 新捷运与滨海湾花园携手设立

配合今年的“新加坡清洁日”，公共卫生理事会宣布与新捷运及滨海湾花园合作，推出第一个设在旅游景点的清洁仓（CleanPod）。这个清洁仓设在滨海湾花园的蘑菇亭附近，由新捷运赞助并由滨海湾花园负责管理 。

公共卫生理事会主席康安德鲁接受《联合早报》访问时说：“选择滨海湾花园是因为它是新加坡其中一个最佳的旅游景点……我们也计划与其他合作伙伴在旅游景点推出类似的清洁仓，让更多公众与游客意识到新加坡是清洁干净的国家。”

新捷运集团总裁沈维明说，这是新捷运首次与公共卫生理事会合作推出清洁仓，公司将与理事会探讨后续合作，让新捷运员工能投身更多志愿活动。

公众清理公共环境 可申请免费使用清洁仓工具

目前，新加坡全岛共有20个清洁仓，主要设立在公园和社区。志愿团体及公众可上公共卫生理事会网站登记，申请免费使用清洁仓内的清洁工具来清理公共环境。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，星期天（7月28日）加入150名新捷运和滨海湾花园的志愿者大队，一起参与清洁日的捡垃圾活动。

许连碹也见证公共卫生理事会与新捷运签署为期三年的谅解备忘录。除了在滨海湾花园设立清洁仓，新捷运也承诺每年至少进行三次捡垃圾活动。

新捷运同时宣布，加入公共卫生理事会成立的邻里公厕保洁推动小组试点计划。这项计划历时三个月，8月起在五个新捷运运营的地铁站和巴士转换站推行，包括滨海市区线的麦波申站、明古连站，东北线的后港站，以及实龙岗和淡滨尼巴士转换站。公共卫生理事会希望借此提高交通业者和公众，对共同维护公共厕所清洁与卫生的责任。

公共卫生理事会自2021年起发起“新加坡清洁日”（SG Clean Day）活动。全国17个市镇理事会在每季一次的清洁日，将暂停公共场所的日常打扫，让居民和公众意识到自发保持环境卫生的重要性。

今年3月初，永续发展与环境部也把2024年定为“公共卫生年”。许连碹博士说，这是为了提醒公众保持高标准清洁、维持公共健康和卫生的重要性。“我们也号召大家负起维护公共空间整洁的共同责任。”