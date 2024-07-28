从小辍学多次入狱 醒悟悔改努力“重生”

出入监狱六次，前后被打鞭27下，小学四年级就辍学的邱镇豪（45岁）打劫吸毒屡次犯罪，如今幡然醒悟，决定与一群志同道合的过来人靠双手创业维生。

出生在普通家庭，邱镇豪的童年并没有遭遇太多变故。但他13岁因叛逆加入帮派，看人不顺眼就打架闹事，自此陷入犯罪的泥沼。

虽然多次进出感化院和监狱，但邱镇豪没有收敛，反而仗着有黑势力罩着，肆无忌惮。“当年谁劝我都没用，父母在我服刑期间相继离世，我想了很多要改变，但出狱后还是走回老路。”

因宗教接触释囚 邱镇豪三人开始创业

2019年，年届40岁的他因缘际会接触宗教，也经由辅导员的介绍，认识一群决心痛改前非的释囚。慢慢的，他转移生活重心，开始学习新知识。

自认为学历不高，他与同为释囚的女友王慧叶（50岁）最开始在送货平台打零工。有一次与教友许永贵（51岁）谈起未来规划，三人一拍即合，于是租了罗厘、创建网页，开始由零做起搬运生意。

同为过来人的许永贵曾五次进出监狱。他坦言：“我们都想重新做人。从小爱玩误入歧途，所以没读过几年书，当然只能用劳力工作。万事起头难，但经过教友和顾客的帮助，现在生意渐有起色。我的儿子也会来帮忙。”

公司取名“重生搬运”（Born Again Mover），除了表达三人脱胎换骨的心声，也寄望未来业务进一步发展后，能招揽更多释囚加入。

邱镇豪说，创业是要以行动证明，他愿意一步一脚印地改变自己。“目前的遗憾是还未能与姐姐团聚，但我想做出个成绩证明给她看。”