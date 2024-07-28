展现高水平工程设计和施工安全 六建筑项目获建设局奖项

有建筑工程试图保留及重用桩体，也有工程必须在不影响现有建筑安全的情况下拆除桩体，开拓空间来建造新建筑结构。

乌节地铁站改建须拆 桩体与基础加固同步进行

乌节地铁站的工程便涉及到要拆除桩体。该地铁站于1987年底启用，原为南北地铁线其中一站，后来因为汤申—东海岸线通车而提升为转换站。

AECOM新加坡工程咨询有限公司负责乌节站改建与加建工程的结构设计，挑战包括在原有南北线地铁站的下方，设计和建造一个连接汤东线月台的通道。

据AECOM执行董事林顺辉解释，项目团队必须开发一个安全可行的开挖施工和基础加固方案，并确保施工期间不影响南北线的运作。

简单来说，项目团队须在地铁站的下方开挖，且同步为基础加固，南北线的底板才能获得支撑，不会塌陷。原本支撑南北线地铁站的部分桩体必须拆除，才能腾出空间建设通道，让地铁乘客来往于不同的地铁月台。

该项目展现了高水平的工程设计和施工安全，因而获颁建设局优秀设计与工程安全奖。今年一共有六个建筑项目获得这个奖项，包括KTP咨询负责的私人公寓瑞雅嘉苑（Riviere）。

瑞雅嘉苑工程地质复杂 使用创新圆形挡土结构

瑞雅嘉苑位于若锦街（Jiak Kim Street），工地有厚层的软海粘土，地质复杂，加上不平均的侧向土压力会把地底结构推向新加坡河，大大提升了工程难度。

项目获奖的另一个原因在于工程师突破一般的建筑框架，将建造地下层空间时使用的挡土结构设计成圆形。

负责工程师冯杰权解释，圆形结构能承受更大的压力，不同于有边有角的结构，因此施工时不必使用支撑框架（struts）。一般来说，建造地下层时需要支撑框架来确保挡土结构保持稳固。这个创新处理方式简化了施工过程，将工程期缩短半年。

瑞雅嘉苑的工程也包括修复三座受保留的货仓，这些有过百年历史的货仓之前是夜店Zouk的旧址。

也是KTP咨询执行董事的冯杰权告诉《联合早报》，为经营夜店，货仓内加建了夹层楼面等新结构。项目团队花了约九个月时间，小心翼翼拆除这些不属于货仓原有部分的结构。三座货仓恢复原貌后，被用于餐饮业及服务公寓的接待处等。