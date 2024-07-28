家居改进计划添新项目 厕所刷防腐蚀涂层防剥落

政府将拨款超过7亿4200万元，展开新一轮的家居改进计划。裕廊西、后港、兀兰和白沙等市镇逾5万3000个组屋单位获选加入。在这轮翻新中，建屋发展局会添加一个新项目，为组屋厕所天花板刷上防腐蚀涂层，以减少天花板混凝土剥落问题。

国家发展部长李智陞星期天（7月28日）上午在裕廊西社区晨运活动上宣布，这5万3000个单位分布在16个市镇的近700座组屋。李智陞也是西海岸集选区议员。

建屋局同日发文告说，政府自2007年以来已拨款约40亿元，推行家居改进计划（Home Improvement Programme）。截至今年6月底，在约41万个获选加入计划的单位中，约37万个单位（或约90%）已完成翻新。

家居改进计划分为必要项目、自选项目和乐龄易计划（Enhancement for Active Seniors）三个部分。必要项目包括修补剥落的混凝土和结构裂缝、更换排污管及安装晾衣架等；自选项目则包括更换住家的大门、铁门，以及垃圾槽盖等。

建屋局采用防腐蚀涂层修复法 减少厕所天花板混凝土剥落

李智陞指出，通过家访，他与其他议员及基层组织领袖了解到，一些组屋的厕所顶部，也就是天花板会出现混凝土剥落的问题；而在建屋局修补剥落处后，天花板其他地方几个月或几年后仍可能剥落。建屋局现在要采用防腐蚀涂层修复法（Corrosion Resistant Repair Method），为获选翻新的组屋的厕所天花板先刷上防腐蚀涂层，再刷上粘合剂来让涂层更牢固，以减少顶部混凝土剥落问题。

“洋灰（即混凝土）剥落大多发生在我们屋里比较潮湿的地方，比方说厕所、浴室，甚至厨房。这个新的修补方法，有助于强化厕所的天花板，减少洋灰剥落的问题。”

据了解，居民无须为这个新的防腐蚀涂层修复法支付额外费用。

为测试防腐蚀涂层的功效，建屋局自2021年11月至今，在300多个组屋单位进行测试。建屋局指出，当局对这些单位进行抽查，至今未发现这些单位的厕所天花板混凝土有进一步剥落的问题。

获选加入计划居民 期待厕所翻新

陈桂兰（61岁，退休者）与丈夫和女儿住在裕廊西第834座组屋的一个五房式单位。这座组屋获选加入新一批的家居改进计划。

她受访时说期待她的组屋获得翻新。“我已经在这个单位住了32年，觉得屋子有些旧，像是厕所的墙壁有裂缝，地板也开始变黑，怎么洗都洗不掉。我期待翻新后，厕所会焕然一新，也希望有了防腐蚀涂层的修补，天花板混凝土就不会那么容易脱落。”

除了更新组屋区，政府也会通过私人住宅区翻新计划（Estate Upgrading Programme，简称EUP），为高龄的私人住宅区进行翻新，提升基础设施，改善居住环境。

至今，私人住宅区翻新计划已惠及74个市镇的5万4000户家庭。

李智陞说，当局将在私人住宅区翻新计划下，为南洋西林（Westwood）住宅区建设新公园，包括羽毛球场、游乐场和健身角落，工程预计今年晚些时候展开。

西海岸集选区南洋基层组织顾问洪维能星期天也到场，与李智陞一同参观介绍这些社区发展计划的临时展览。洪维能受访时指出，除了上述两项计划，他们也改进了社区设施，包括兴建有盖走道等，希望为南洋区的居民提供更好的居住环境。