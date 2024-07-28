建屋局用防腐蚀涂层修复厕所 组屋居民对修补效果满意

建屋发展局在勿洛、淡滨尼和红山展开防腐蚀涂层修复法（Corrosion Resistant Repair Method）试点计划，新增修复方案不会延迟家居改进计划的翻新工程时长，且无须额外付费，组屋居民对修复完成的效果感到满意。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期天（7月28日）上午，走访完成防腐蚀涂层修复法的勿洛组屋。她致辞时说：“防腐蚀涂层修复法不会延误家居改进计划的翻新工程，每个单位的翻新时间仍维持在约10天；自从采用防腐蚀涂层修复后，居民反映他们的组屋单位厕所没有再出现洋灰剥落的情况。”

防腐蚀涂层修复法先将因生锈剥落的混凝土清除，清理裸露钢筋的锈迹，然后涂抹防腐蚀涂层，以形成保护层，降低进一步生锈的风险。完成对剥落区域的修复后，整个厕所的天花板再涂抹防腐蚀涂层，以保护混凝土结构免受腐蚀性物质的侵蚀。接着再涂刷一层粘合剂，以更好地将涂层与混凝土结合，最后在厕所天花板刷上一层油漆。

家居改进计划必要项目 居民不用额外付费

防腐蚀涂层修复法涵盖在家居改进计划（HIP）的必要项目，因此居民无须额外付费。家居改进计划分为三个环节，分别是必要项目、自选项目，以及乐龄易计划。必要项目包括修复结构性裂缝和混凝土剥落、更换排污水管、安装晾衣架，以及提高电力负荷量。自选项目则包括更换住家大门、铁门和垃圾槽盖等。

现年34岁的菲克里（Muhammad Nabilul Fikri Bin Mohamed Hassan，工程师）与妻子纳希塔（Nasyitah Saihah Binte Ali Amran，32岁，销售助理）及三个月大的女儿住在勿洛的三房式组屋，他们的组屋单位在2021年11月进行家居改进计划，屋内的两个厕所都使用防腐蚀涂层修复法。

菲克里说，我们的转售组屋，屋龄已有约40年，在看房时就发现厕所的天花板发霉，地板和墙壁有裂缝，后来建屋局向我们介绍防腐蚀涂层修复法，加上另外修建厨房墙壁和水管，前后花了约10天完成，现在整个屋子尤其是厕所都焕然一新。

沈颖同一天也走访加基武吉区的社区花园。自2016年设立活力社区基金（Lively Places Fund），政府已拨款超过110万元来支持230个由社区发起的项目，包括社区花园、社区图书馆、社区咖啡馆、公园内的宠物设施等。