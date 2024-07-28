义顺环路血案 49岁男嫌凶被控谋杀

义顺环路星期六（7月27日）发生血案，49岁男嫌凶被控谋杀罪。

涉嫌星期六早上于义顺环路第803座组屋电梯口谋杀35岁男子费克里·朱（Fiqri Choo Iskandar），49岁男子星期天（28日）被控谋杀罪。

控状显示，49岁男子阿芬迪（Affendi Bin Yusoff）星期六早上8时37分，在义顺环路第803座组屋10楼的电梯间造成死者死亡，触犯谋杀罪。

被告在庭上向法官要求一支笔与一张纸，声称他记忆力不好，需要纸笔记录想法。此外，被告也在庭上声称，他犯案的其中一个原因是他所服用的药物，影响了他当时的状态。

《联合早报》早前报道，死者费克里·朱是华巫混血儿，轻微弱智；嫌凶阿芬迪据知与死者身为监护人的阿姨相识。

案发时，死者和嫌凶疑在屋内打斗，双方纠缠至屋外走廊；案发单位外的走廊和附近墙壁上都留下斑斑血迹，延伸至电梯口。死者相信是因颈部被刺而身亡。

邻居透露死者父母双亡 曾称遭人欺负

有邻居说，死者的华族父亲多年前因心脏病过世，对他的母亲造成严重的打击，后来也患病去世。死者父母双亡后，他就与身为监护人的阿姨和嫌凶同住在事发单位。也有居民声称，死者前阵子曾申诉“被人欺负”。

根据记者取得的记录，事发单位于2016年转到一名女子和死者名下。该女子的名字排前，相信是死者的母亲。

此案将在8月2日过堂，根据刑事法典302（1）条文，谋杀罪名一旦成立，男子可被判死刑。