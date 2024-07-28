东海岸购物集市两个月一次 中低收入者买日常用品享对折

1000多名东海岸居民受邀参加首个“购物200元享100元折扣”购物集市，活动未来两年内将每两个月举办一次，旨在帮助中低收入国人应对日益上涨的生活开销。

购物集市由东海岸集选区基层组织主办，得到慈善组织暖心族（Heartwarmers）等机构支持，每个单数月份的第四个星期天在凤山民众俱乐部举行。

集市商品包括大米、鸡蛋、食用油、咖啡、沐浴露等400多种日常生活用品。受邀购物者一般享有蓝色或橙色社保援助计划（CHAS），他们可在购物集市享受对折或者最多100元的折扣。

1000多名东海岸居民参加星期天（7月28日）在凤山民众俱乐部举办的首个“购物200元享100元折扣”购物集市。（梁麒麟摄）

暖心族主席郑温清（39岁）告诉《联合早报》，购物集市商品主要由昇菘、myCK等商家提供，也有一些来自马来西亚的食品品牌，一部分来自一批善心人士的捐赠，具体数额取决于集市的实际销售额。

购物集市举办首日 已提供至少4万元现金折扣

据主办方统计，星期天（7月28日）的购物集市已为中低收入购物者提供至少4万元现金折扣。

星期天上午10时，凤山民众俱乐部人头攒动，除了附近的居民，不少人搭乘主办方提供的巴士从勿洛、东海岸而来，其中包括住在樟宜上段的退休夫妇李兴祝（80岁）和庄易琴（74岁）。

李兴祝以前在面包厂工作，生活开销主要靠过去的储蓄，以及四个女儿的支持。他说：“我可以勉强应付生活开销，平日一般在住家附近的平价超市购物，但今天的折扣更大。”

80岁的李兴祝以前在面包厂工作，生活开销主要靠储蓄，以及四个女儿的支持。（梁麒麟摄）

李兴祝夫妇在一个小时内，购买原价220元的40多件商品，折扣后仅支付120元。（张俊摄）

他和妻子在不到一小时里，选购八只牙膏、五盒牛奶、四袋大米、三包咖啡、两罐蜂蜜、一瓶番茄酱等40多件商品，原来总价220元，折扣后仅支付120元。“我们现在一个月的开销大概需要1000元，差不多是10年前的一倍，所以能省则省。”

75岁的退休人士黄净华没有子女，她说：“我平日从政府获得一些补助，今天的东西特别便宜，可以帮到我。”

东海岸集选区基层组织顾问陈慧玲受访时说，当局清楚中低收入群体的分布，所以邀请他们过来，今后的购物集市也会采用类似的标准和形式。她说：“今天只是一个起步，一个社区的凝聚力需要很多人的贡献，我们希望能有更多机构来赞助。”

本地咨询公司黑箱研究今年5月的一项调查发现，有52%的受访者最希望黄循财总理着重处理生活费课题，这也是人们最希望政府解决的问题。