总统府开放日庆国庆 国礼展歌舞秀逾万人共赏

配合国庆日，总统府星期天（7月28日）举行开放日，国礼珍藏展和特色歌舞表演吸引约1万2200名公众前往参观。

为庆祝新加坡独立59周年，总统府星期天早上8时30分至下午6时对外开放，不少公众和游客一早就到总统府参观，还特意穿戴红白色服饰，配合新加坡国旗的颜色。

来自马西岭徒步团的113人从福康宁公园，一路走到总统府参加开放日活动。为带动国庆气氛，他们全员身穿白色T恤和戴红色帽子，手里还拿着国旗。

成员林天宝（62岁）说：“这是我第三次参加总统府开放日，很高兴这次能和朋友们一起过来。我们8时40分就到了，准备参观总统府主楼和观赏演出。”

在总统府主楼举办的国礼珍藏展，让访客一边游览这个充满历史价值的建筑，一边观赏外国政要赠予新加坡领导人的礼物。

小四学生袁恩睿（10岁）对国礼展印象深刻，他说：“这是我第一次看到来自那么多不同国家的礼物，让我感到很震撼。”

总统府园区分为三个活动区，来自不同学校的中小学生呈现手摇铃、竖琴等表演，各族舞蹈演出也充分展示新加坡丰富多元的文化。不少公众在草坪上观赏演出，享用美食。

11岁的创作歌手黄姿宁为观众献唱经典国庆主题曲和几首自创歌曲。她说：“能够在国庆开放日为大家唱歌，我感到非常兴奋，也有些紧张，不过观众的反应很热烈。”

尚达曼总统夫妇正在巴黎参加奥运会开幕式，缺席国庆开放日活动。公众陈玡郿（59岁）说：“这是我第一次在国庆开放日来到总统府，没看到总统有点遗憾。”