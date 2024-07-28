【奥运会】尚达曼总统访巴黎 为新加坡选手打气

尚达曼总统过去五天配合本届奥林匹克运动会访问法国巴黎，除了出席体育与可持续发展国际峰会和奥运会开幕仪式，也到体育项目现场为我国选手打气。尚达曼星期天（7月28日）结束行程返新。

外交部星期天发布文告说，尚达曼在星期四（25日）出席了体育与可持续发展国际峰会。这场会议由法国总统马克龙，以及国际奥委会主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）联合主持。

文告说，新加坡对《体育与可持续发展巴黎协定》表示支持，此协定旨在推进联合国2030年可持续发展议程（2030 Agenda for Sustainable Development）。

星期五（26日），尚达曼在夫人珍一藤木陪同下，在奥运会开幕仪式前出席一场由马克龙伉俪专为外国政要和贵宾所设的招待会，接着观赏开幕仪式。

在巴黎期间，尚达曼伉俪除了在选手村同我国选手共进午餐，也到数个竞赛项目现场为我国运动员打气，包括羽毛球、乒乓和击剑。

总统伉俪星期三（24日）也出席一场新加坡驻法国巴黎大使馆举办的活动，同旅居法国的新加坡人交流。

这期间，尚达曼也同数名出席奥运会开幕式的各国政要和国际组织领导者会面。他们重申新加坡同有关国家的友好关系，并对接下来在国际会议上加强合作的机会表示欢迎，这包括在环球治理组织（Global Governance Group）以及小国论坛（Forum of Small States）等场合。

此外，尚达曼期间也同几名法国商界领袖会面。