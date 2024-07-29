活到老学到老 工程师30年后重返学校

因只有中学毕业文凭，赵振文（52岁）在求职和职业发展过程中屡屡受挫，决定通过进修提高竞争力。时隔30多年，他重返校园修读国家工艺教育局证书，还考获佳绩。

1990年中学毕业后，赵振文先后在几家电脑公司工作，之后在教会工作了约20年。赵振文说，他一直都对电脑和科技领域十分有兴趣，也很乐于帮同事和朋友解决科技难题，因此在2019年底，他辞去原有工作，想要发展自己在科技方面的兴趣，但无奈碰上疫情。

从搬运工到维修工 半工半读修科技文凭

疫情期间他尝试投递许多简历，但大多在学历门槛上就没能通过，他从搬运工到维修工四处打拼，并下定决心要修读一份专业文凭，让自己在求职和晋升上更有竞争力。因此他半工半读，进入工艺教育西区学院修读科技。

赵振文去年6月毕业，是参加此次工教院颁奖典礼的获奖毕业生之一。他以平均成绩（GPA）4.0的满分成绩获得信息技术专业的金牌和就业与职能培训中心金牌奖，并且将进修工读专业文凭，学习有关人工智能的知识。

获得工教局证书后，他在工作中也顺利从设备工程师晋升为区域协调员。他说：“到了这个年纪就更加知道自己想要的是什么，我一直都喜欢也很关注科技，所以学习起来可以很快上手。我也希望给孩子们树立一个榜样，告诉他们机会是有的，不要轻易放弃。”

不畏生活重担 立志成为教育工作者

受中学教师和阿姨的影响，致力于成为一名教育工作者的陈炫廷（21岁）是今年李光耀金牌奖得奖者之一。

陈炫廷说，自己在求学道路上遇到了很好的老师，帮助同学们发掘自己的潜能、建立自信心，而阿姨丰富的教学经验也让她感受到了教学的魅力。她以GPA4.0的优异成绩从工艺教育中区学院毕业，获得学前教育高级工教局证书。

中三时，陈炫廷的父亲诊断出癌症，作为家中独女，她和母亲一起肩负照顾父亲的重任。在父亲患癌不能工作后，陈炫廷除了精打细算减少日常开销，也做社交媒体运营的兼职来补贴家用。

生活的重担没有击垮她，反而让她更加强大。在工教院读书期间，陈炫廷还担任两个社团的主席，她说：“应付学业的同时，要负责不同的课外活动，这非常具挑战性。但是挑战能够带来变化，让人成长。我选择接受这份挑战，这让我学会了管理自己的时间，提高了自己的领导能力，从中学到了很多。”