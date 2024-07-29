李资政：民众俱乐部始终为民服务 不受选区党派影响

政府与人民协会持续投入建设的民众俱乐部与几十年前已不可同日而语，但其凝聚民众、作为民众与政府交流平台、确保国人得到良好的照顾的核心功能不曾改变，即使它所在的是属非执政党选区。

国务资政李显龙星期天（7月28日）出席万国民众俱乐部开幕仪式致辞时，重申遍布各选区的民众俱乐部对社区建设和促进民众凝聚力的重要职责。

李资政指出，十多年前提出规划建设万国民众俱乐部时，盛港仍是执政的人民行动党选区，而工人党在2020年全国大选中赢得盛港集选区后，民众俱乐部的建设计划照常推进。

他说：“因为归根结底，政府的目标是照顾好每一个新加坡人，让生活在各个选区的民众都能对周围的社区产生归属感和亲切感。”

他强调，无论是执政党或反对党选区，政府都会这么做。

李资政说，上世纪五六十年代最早兴建的民众联络所设施简陋，可能只有一张乒乓球桌和一个藤球场、几间课室，以及一台黑白电视机，但它们依然为来自各行各业、各个年龄段的民众提供共享空间，让他们能互相交流；同时，政府能够更好地接触公众，了解和满足他们的需求，并向他们传达重要的资讯。今天的民众俱乐部设施已更完善齐全，但这些核心服务目标不变。

万国民众俱乐部位于盛港汇购物中心（Sengkang Grand Mall）内，是本地最新落成的民众俱乐部，也是继义顺中民众俱乐部后，第二个位于商场内的民众俱乐部。这个综合发展项目还包括去年底启用的小贩中心，以及将于今年晚些时候启用的巴士转换站。

开幕仪式由盛港集选区基层组织顾问埃尔米副教授（Elmie Nekmat）主持，服务盛港西的前高级政务部长蓝彬明医生和服务盛港北的黎曦怡也到场支持。

李资政相信他们三人作为基层组织顾问，会继续致力服务居民和基层工作，就像他们的前辈颜添宝、张思乐和许悦明一样。“他们将有政府的全力支持。”

侧重家庭时光和健康生活 多种活动满足不同需求



民众俱乐部共有三层，占地约5000平方米，设有舞蹈教室、厨艺教室等可以开展课程的专业设施，也有可用于举办不同活动的多功能空间，以及一处包含隔音工作间、学习角落和小型剧场的各龄共享空间Lifestyle Centre等，为附近约5万名居民提供便利。

盛港中在本世纪初开发成住宅区，居住着许多既有年幼子女、又有年迈父母的多代同堂家庭。为满足不同年龄层居民的不同需求，民众俱乐部举办的很多活动都侧重于能够让全家参与，同时宣传健康生活理念。

谢丽云（57岁，家庭主妇）是1998年第一批搬到盛港中的居民之一，在附近的乐龄俱乐部担任10年义工。她说，乐龄俱乐部每个星期五都会为社区内的年长者举办聚会，民众俱乐部启用后，他们也会在这里举办一些更大型的活动，例如今年母亲节期间举办的广场舞活动，年龄最大的参与者86岁。

“我喜欢为年长者服务，帮他们养成健康、活跃的生活习惯，也学习他们那代人的甘榜精神……有一天，我也会老的，希望这份精神也能继续传递下去。”