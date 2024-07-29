从北欧到赤道 一个爱沙尼亚人的新加坡情怀

八年前一次短暂的旅途停留，让来自爱沙尼亚的安娜（Anastasia Vanderflit）对赤道小国新加坡产生莫名的亲切感，甚至离开越久，这种感觉就越发强烈。让她最终决定远渡重洋来到我国发展，一待就是八年。

她在今年6月回到爱沙尼亚探亲时受访，盛夏阳光正好，她笑着说：“我很喜欢夏天，所以可能一到新加坡，就像是一见钟情一样。”

2016年，27岁的安娜只身来到新加坡管理发展学院（MDIS）求学，两年的课程结束后，她选择继续留在本地发展，从事服务和零售业的工作。

安娜说，她的故乡有着漫长的冬日，因此她格外喜欢新加坡的阳光和温暖的气候。“很多本地人都不喜欢潮湿的天气，但我很喜欢，会在户外待很久。”

被我国包容性和无限机会打动 每个人都能追求想要的生活

她也被新加坡的包容性和无限的机会所打动：“在新加坡，你能见到形形色色、来自世界各地的人，他们能友好地生活在一起，这里也有很多机会，让每个人都能追求自己想要的生活。”

安娜说，据她了解，有大约200多名爱沙尼亚人长期生活在新加坡，他们或在本地求学，或在以科技初创为主的企业就职，不少人也选择在此成家立业。“有时候我也能遇到了解或去过爱沙尼亚的本地人，这也让我很高兴。”

被问到是否还想在新加坡生活更久时，安娜毫不犹豫地点了点头。她笑着说，自己已是新加坡永久居民，前段时间还在花拉路一带买了间转售组屋。“贷款还没还完，一时半会儿还没打算走。”

当然，安娜也会怀念故乡的慢节奏生活，以及在后院或林间就能采集到的新鲜蔬果和价格低廉的酒水。“当我想家时，就会回来看看，然后再回到新加坡……我觉得那里也是我的家。”