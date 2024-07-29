推动保育能源转型等 邱德福等环保先驱获“好故事运动”肯定

我国有条件批准的三个太阳能源进口项目，计划在印度尼西亚廖内群岛建太阳能板场，去年已展开海洋生物多样性调查，为日后铺海底电缆运输电力准备。申请铺海底电缆许可等工作也在进行中，若一切顺利，明年初或可启动建设太阳能板场的工程。

新加坡持续能源协会主席邱德福（75岁）两年前与人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生讨论我国能源进口方针，后来用了七个月时间与印尼政府商谈，在当地开发可再生能源项目，争取两国双赢的结果。

2023年3月，我国与印尼签署再生能源合作谅解备忘录，建立合作体制框架促进两国电力交易项目，以及印尼再生能源制造业的引资发展，进一步加强双方在绿色领域的合作。

邱德福接受《联合早报》访问时说，我国面对土地稀缺和风力缺乏等挑战，要自产再生能源相对困难；为实现最迟在2050年达到净零排放的目标，进口可再生能源势在必行。

廖内群岛的三个太阳能板场建设项目，面积介于1500公顷至2500公顷，预计从2027年底起能把一吉瓦的再生能源通过海底电缆送至我国。这些项目已在去年9月获得能源市场管理局的有条件批准。

邱德福多年来积极推动永续发展，包括在1994年与环境发展部（永续发展与环境部前身）创立新加坡环保企业协会，促进环保科技的研发。

协会成立约10年后，团队发现永续发展的讨论已愈发多元且精专。为更好地反映永续发展需求的改变，协会决定解散重组，邱德福和协会核心成员随后成立了新加坡水协会、新加坡持续能源协会，以及新加坡固废管理及循环协会。

多年推动保育努力获肯定

约九年前退休的邱德福算是推动永续发展的先驱，他的贡献于星期一（7月29日）举行的“好故事运动”（Good Stories Movement）庆祝活动上获得肯定。这场活动由新加坡国立大学亚太环境法律中心举办。

“好故事运动”由菲律宾环境律师奥波萨（Tony Oposa）于2022年发起，旨在聚焦环保相关的好人好事，借此改变保育的基调，从消极走向积极。奥波萨认为，新加坡的环保努力令人振奋，因此把运动带来新加坡。

国家发展部长李智陞致辞时说，人们很多时候只听到有关环境的负面故事，并会记得这些故事。他认为，负面故事可通过宣导、合作和积极行动改写成正面故事。

“（正面）故事不会自行写成，这些好故事不是偶然的，背后有一群坚信环境应被保育，并为此努力不懈的人。分享这些好故事，提醒我们正在进行中的保育努力，也希望激发出更多的好故事，除了在新加坡，也在区域乃至世界各地起到激励。”

共有30名保育先驱和四个机构获得了“好故事运动”肯定，包括新加坡巡回大使许通美、水域监督协会主席王振贤、蜘蛛学家许国丰、国家公园局，以及关爱动物研究协会。