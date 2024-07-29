芽笼公寓凌晨失火 两人危站五楼窗外求生

芽笼一公寓单位星期一凌晨失火，屋中两人情急之下爬到窗外紧贴墙身呼救。消防人员从单位中救出三人，一名消防员在灭火的过程中被掉落的假天花板砸中受轻伤送院治疗。

这起火患发生在星期一（7月29日）凌晨3时30分，地点是芽笼20巷37号的Sunflower Regency公寓。

新加坡民防部队在脸书贴文说，民防部队出动了加冷消防局、巴耶利峇消防局以及中央消防局的消防员。消防员抵达火场时，发现五楼的一个单位火势凶猛，有两个人站在单位外的窗台上大声呼救，情势危急。

脸书上的照片显示，有两人站在单位外窄小的窗台上，身体紧贴墙壁，紧张地等待消防员出动云梯将他们救下。消防员进入火场后，在卧室发现另一人，并将他安全救出。

屋内的家具被烧得一片漆黑，公寓墙外也遭熏黑。（新加坡民防部队脸书）

火患源头在客厅 屋子受损严重

火患的源头在客厅，失火后屋中的家具被烧得焦黑，窗户和窗框都几乎要掉落。消防员用一支水枪将客厅火势扑灭，屋中其他地方也受损严重。这栋楼的外墙也被熏得焦黑。

据了解，屋中居住着客工，在民防部队到达之前，两人已在窗台站了超过十余分钟。

被救出的三人中，两人被送往陈笃生医院，另一人则被送往新加坡中央医院。

在救援过程中，一名消防员被掉落的假天花板砸中颈部和肩部，受了轻伤。经医护人员评估后，也被送往陈笃生医院。