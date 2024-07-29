目睹车祸要施援 好心男子遭撞亡

热心救人岂料枉死！实里达快速公路凌晨发生车祸，轿车与电单车相撞后，一好心男司机经过下车帮忙，岂料事后遭车撞，魂断公路。

这起事故发生于上星期天（7月28日）凌晨2时许，地点是实里达快速公路（SLE）往武吉知马快速公路（BKE），伦多道（Lentor Avenue）出口处前的路段。车祸涉及两辆轿车、一辆电单车。

《新明日报》记者联系上其中一名涉事的轿车司机张先生（43岁，私召车司机），他受访时称，当时下班后开车返回义顺住家，行驶在最左边车道，一辆电单车撞上了他右侧后车门。

“相信骑士要切换车道，不知何故撞上了我右侧后车门，随后倒地，我立即下车帮忙。”

他说，有一名男子开车经过，目睹车祸发生，于是停车帮忙，岂料竟被另一辆车子撞上，当场丧命。

“当时情况紧急，我和另一名骑士帮忙将受伤的骑士移到路肩，没想到两三分钟后就传来一声巨响，我才知道刚刚下车的男司机被另一辆黑色车子撞上，倒在最右边车道。”

他说，对方停车在路肩，不知道为什么人会跑到路上。“他的车就停在我的车前面，当时我在照顾伤重的骑士，因此没有注意到对方（男司机）。”

根据网上流传一段车祸后的视频，至少四辆警车和三辆交警电单车在场，警方封锁了第一和第二条车道和左边路肩，只剩下一条车道让其他车辆通行。

画面显示，一辆轿车与电单车停在路肩，前方不远处还有另外两辆车子，而警车和救护车则停在第一条车道，附近还有蓝色帐篷，遮盖死者遗体。

警方和民防部队受询时证实这起事故。警方指，一名31岁的男电单车骑士在清醒的情况下送院。一名35岁的男轿车司机则被医护人员当场宣告死亡。

另一名32岁的男轿车司机正协助警方调查。案件调查进行中。

完整报道，请翻阅2024年7月29日的《新明日报》。