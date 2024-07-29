为陪女儿看演唱会 父亲谎称她是雪兰莪公主

为陪女儿看韩国男团演唱会，父亲向职员谎称女儿为雪兰莪公主，自己是她保镖，想借此混入场，结果因欺骗罪被判罚款5000元。

被告是49岁的本地男子，他星期一（7月29日）早上承认一项欺骗罪，一项抵触杂项（公共秩序和滋扰）法令的罪行交由法官下判时一并纳入考量。

由于被告的女儿事发时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得公开她的身份。

根据案情，被告的17岁女儿去年11月买了两张韩国男团Enhypen演唱会的门票，演唱会分别在今年1月20、21日在新加坡室内体育馆举行。

女儿自己出了一笔钱买票，被告则补上差价。

1月20日，被告打电话给主办方，称女儿是雪兰莪皇室公主，自己则是她的保镖。被告说自己没有门票，但为了保护“公主”，希望主办方让他入场。主办方答应，还让被告早点到场。

被告当天穿上西装，傍晚6时20分左右与女儿以及女儿的朋友到场。主办方给了被告一个标明他能入场的挂带，三人比其他观众提前入场。

观看演唱会时，被告站在入口处附近，以便看得见女儿。三人看完演唱会后回家。

主办方事后起疑，调查后发现被告的女儿根本不是雪兰莪公主。被告与女儿隔天再次回到室内体育馆看演唱会时，主办方将他们带到办公室，并且报警。

被告星期一早上被判罚款5000元。

完整报道，请翻阅2024年7月29日的《新明日报》。