公寓外提醒PMD骑士减速 女子遭五人围殴致多处受伤

女会计在公寓外提醒个人代步工具骑士在人行道减速慢行，岂料却遭对方五人围殴，导致身体多处受伤，需用轮椅代步。

这起事件发生于星期六（7月27日）下午4时零5分左右，地点在三巴旺弯Skypark Residences公寓外。

胡姓女会计（46岁）告诉《联合早报》，居民的狗主群组中早已有人不断提醒个人代步工具（PMD）在公寓后门行驶速度过快，可能对宠物和行人造成危险，没想到就被自己碰上了。

被提醒放慢速度 骑士：应是你注意我 不是我躲你

她说，事发前她如常遛狗，打开公寓后门时还先探头确定人行道上是否有个人代步工具驶过，结果真的看到三四辆个人代步工具急速驶过，于是高声提醒对方放慢速度。

不料，其中一名个人代步工具骑士听到后停了下来，朝她喊道：“应该是你注意躲我，不是我躲你。”

胡姓女会计忆叙道：“对方开始脱鞋，我知道他一定不怀好意，便拿出手机说我会报警，他就出手打掉我的手机。”

正当她蹲下捡起手机时，第二辆个人代步工具骑士到场，将她推倒在地，混乱中还有人从第三辆个人代步工具下来，一共五人包围着她。

“他们包围并反复推我，还用拖鞋打我的脸，我的眼镜也被打掉。其间他们大声叫嚣着，但我没有听懂。”胡姓女会计说，对于身高不足一米六的她来说，这些人身材高大，她难以反抗，想把他们踢走也没力气，站也站不起来。

几人过后扬长而去，胡姓女会计才拨电报警，并提供了对面工地工人拍摄事发经过的视频。

胡姓女会计在几人准备离开时，才有机会拿起手机拍下他们的背影。（受访者提供）

据视频和照片显示，三辆个人代步工具共载有至少五名成人，其中一辆还有个儿童，其中一名女子则抱着一个幼童。

事主：骑士目中无法 行径令行人担忧

胡姓女会计在通知丈夫和儿子后，才发现自己的手肘、膝盖和肩膀都有严重的擦伤，嘴唇也严重淤青，医生建议她暂时使用轮椅代步，以免伤势恶化。

警察则告诉她，警员随后在三巴旺公园找到了这群人，已经对其中四人进行了问话。

她和居民观察到，公寓后门外的人行道总是有很多个人代步工具和脚踏车骑士使用，因为这条人行道直通公园，行人比较稀少，他们可以高速骑行。旁边的大路则正面对着民众俱乐部，旁边还有邻里警察局，一些个人代步工具骑士有所忌惮。

胡姓女会计庆幸自己的小狗当时没有被攻击，但家人已经不敢让她独自出门遛狗。她也会再建议公寓增设电眼，确保至少在出事故时能拍下画面留作证据。

她说身上的伤势已有所好转，但心里仍余悸犹存。“我觉得这些人根本不怕法律，认为自己即使被捕捉也不会面临刑事后果，所以行人只能小心避让，他们依旧有恃无恐，有底气反驳应是行人避让他们。”

她说：“如果是老人或小孩遇到这件事，后果更加可怕。”

胡姓女会计全身多处擦伤，膝盖最为严重，医生建议她暂时以轮椅代步。（受访者提供）

新加坡警察部队回复《联合早报》询问时证实接到通报，一名46岁女子受轻伤但婉拒送院。年龄介于36岁至41岁的四人，因涉及蓄意伤人和蓄意骚扰被调查。调查工作还在进行。

今年3月，盛港芬薇巷有一名58岁妇女无故被数名个人代步工具骑士袭击受伤。当时她于清晨走在路上去上班，看到一群只有10多岁，瘦小的少年一同挤在个人代步工具，她闪躲一旁后对方跟了过来，还用铁棒袭击她。宏茂桥警署警员调阅警方电眼展开调查，逮捕一名15岁涉案少年，并以持危险武器蓄意伤人的罪名提控他。