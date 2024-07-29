轻松帮学生家长选中学 中学生设计AI模型缓解升学焦虑

小六生选中学时，各校的截分点让人看得眼花缭乱，学生和家长也经常遇到沟通困难。林景中学的学生设计人工智能对话模型，帮助学生和家长选中学，缓解升学焦虑。

使用者只须输入小六会考成绩和学生的兴趣爱好，人工智能（AI）便会推荐几所合适的中学。这些中学不仅符合学生的成绩范围，还提供与学生兴趣相符的课程辅助活动。

名为“升学过渡期小助手”的AI对话模型，由林景中学的中一生戴业展和尼莎（Shamsun Nisa binte Mohammed Faizal）设计，在首届青年人工智能设计比赛中夺得中学组的二等奖。

尼莎说：“我经历过选择中学的困难，当时父母亲压力也很大，希望这个模型能为其他人消除升学焦虑。”

34所学校参赛 设计AI模型解决教育难题

我国首届青年AI设计比赛，吸引中学和高等教育学府学生参加。中学组的获奖者包括来自南洋女子中学校的杨彤钰（左起）和叶凯乐、林景中学的尼莎（Shamsun Nisa binte Mohammed Faizal）和戴业展。淡马锡理工学院的朱志明（右二）和巫曼齐获得高等学府组一等奖。（邬福梁摄）

一等奖作品出自南洋女子中学校中二生杨彤钰和叶凯乐设计的“活动炼金师”（Activity Alchemist）对话模型，帮助同龄人合理安排课余时间。用户只须选择活动类别，设定时间限制，便会获得由AI设计的时间表。

来自34所中学和高等学府的87个团队参加了本次比赛，参赛者需要通过设计AI模型，解决学生、家长和教师面临的问题。

学生们先参加了由主办方海峡互动（Straits Interactive）举办的课程，学习如何利用生成式AI，编写AI提示。过后，他们必须在三小时内用生成式AI技术创造一个对话模型或应用。

高等学府组别的一等奖作品是飞天小女警主题的化学游戏模型。亲身经历O水准备考压力，淡马锡理工学院学生朱志明和巫曼齐，希望让化学变得更加有趣。

“我们用大语言模型，让飞天小女警的故事线和O水准化学考点相结合，学生们可以通过答题获得积分。比起死记硬背，这个方法更能激励学生复习。”