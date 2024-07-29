医生不满因擅查同事病人资料被解雇 起诉新保集团索赔

因不满有竞争关系的同事有更多执刀机会，一名神经外科医生被指为了找茬，未经授权查看同事的病人资料，结果被新加坡保健服务集团开除。医生称，擅自查看资料是为病人好，自己遭遣走是不公平解雇，为此将前雇主告上法庭索讨赔偿。

现年43岁的起诉人陈东伟（译音，英文名为Eddie Tan Tung Wee），原本是新保集团旗下的新加坡国立脑神经医学院（National Neuroscience Institute）的神经外科医生。他在2022年3月14日被集团解雇，原因是他屡次未经授权查看不由他管理的病人记录，破坏了雇主委予他的信任。根据陈东伟所签署的雇佣合约，其中一项条文说明雇员不可擅自查看他无权取得的资料，包括病人记录。

陈东伟的立场是，他有妥当理由查看病人资料，因为他怀疑部门主管偏袒一名副顾问医生，而自己出于关心病人，决定充当“部门警察”，调查该医生是否有做出不当的专业行为。不过，辩方指陈东伟这么做是为了向职场上的竞争对手找茬，而非出于对病人的关心。

辩方高级律师柯文婷在开庭陈词中说，陈东伟在心怀不满与没有自我反省的情况下发起这次诉讼，“他继续责怪前上司与前雇主，不愿为自己违背前雇主信任与信心的行为负责”。

起诉人陈东伟拒绝透露欲索讨赔偿金额

这起诉讼于星期一（7月29日）在高庭开审，陈东伟选择自行打官司，没有请代表律师。他拒绝向媒体透露他欲索讨的赔偿金额。

审讯揭露，2020年冠病疫情期间，新保集团旗下医院的医生不能过档到其他医院帮忙，这包括分配到不同医院的国立脑神经医学院医生在内。陈东伟当时驻守盛港综合医院，他怀疑一名在新加坡中央医院的陈姓同事，开始参与越来越多颅底（skull base）手术，而颅底手术向来是陈东伟的副专科。

陈东伟接着向上司投诉这名同事。根据辩方开庭陈词，陈东伟所提出的投诉包括同事似乎在管理中央医院耳鼻喉部门的听觉神经瘤诊所，但只是副顾问医生的他没资格这么做。不过，上司调查后发现同事是前去听觉神经瘤诊所观摩学习，并且协助资深医生做颅底手术。

因不满上司的解释，陈东伟决定向新保集团总裁黄瑞莲教授“告状”，后者委任独立委员会调查有关部门主管偏袒同事的指控，但委员会认为指控不成立。

2021年2月至6月之间，陈东伟陆续投诉同事，包括指同事有一次代替资深医生执刀，而相关病人手术后出现并发症，以及同事为另一名病人动紧急手术后，该病人隔天过世，陈东伟认为是同事的疏忽导致病人丧命。

新保集团收到匿名投诉 指陈东伟与另两名医生专门针对陈姓同事

新保集团针对陈东伟的两项投诉，分别委任独立小组进行调查。过程中，集团也收到匿名投诉，指陈东伟与另两名医生专门针对陈姓同事，以及陈东伟为此擅自查看其他病人的记录。集团于是也针对这项投诉展开调查。

陈东伟在接受调查时承认查看同事病人的记录，但他坚称自己这么做是因为主管放任同事的不当行为，自己只好充当“部门警察”搜寻证据。调查结果出炉，独立小组不认为被投诉的同事有做出任何专业失当的行为。

新保集团之后委任纪律委员会进一步调查陈东伟。委员会考虑后，最终决定辞退陈东伟。陈东伟认为，尽管自己有充分理由去查看其他病人资料，但集团没有考虑和接受这一点并将他解雇，这么做是不合法的。

辩方将传召新保集团管理层人员供证，说明集团将陈东伟解雇的理由，并且是在深思熟虑后做出这项合理的决定。案件续审中。