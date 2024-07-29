谎称女儿是雪兰莪公主入场看演唱会 父被判罚5000元

只买一张票却想和女儿一起看韩国男团演唱会，男子谎称女儿是雪兰莪公主而自己是保镖，要求免费入场被揭发后判罚款5000元。

被告担忧女儿在演唱会发生致命事故 而决定欺骗

这名父亲在求情时说，他在网上看到一些有关国外演唱会发生致命事故的报道，为确保女儿的安危才会出此下策，没想到因此触法。

现年49岁的被告共面对一项欺骗与一项因擅闯抵触杂项（公共秩序和滋扰）法令的控状，他星期一（7月29日）承认欺骗控状，另一项交由法官纳入考量。

由于被告的女儿未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道任何会泄露她身份的资料。

根据案情，韩国男团Enhyphen在2024年1月20日及21日在新加坡室内体育场举办演唱会。被告的17岁女儿买了两天的演唱会门票，第一天买的是坐票，第二天买的则是站票。

1月20日当天，被告在网上查找主办方的联系方式，致电主办方谎称马来西亚雪兰莪公主将出席两天的演唱会，他是公主的保镖，要求主办方让没有购票的他入场以保护公主。主办方答应被告的要求，并让他们早点到场。

当天傍晚约6时20分，被告打扮成保镖，带着女儿和她的朋友一同抵达体育馆，主办方给了被告特别通行证，让他能够在两天的演唱会提早入场。主办方接着也护送三人提早入场。

观看演唱会期间，被告全程站在可以看见女儿座位的门口区域。

主办方对三人身份起疑 经调查后通报警方

演唱会结束后，主办方对三人的身份起疑，经调查后发现被告的女儿并非公主。被告在演唱会第二天再次带女儿到体育馆时，被主办方带到办公室，并通报警方。

被告求情时说，由于女儿第二天买的是站票，他担忧女儿的安危，便决定第一天到场观察站票区，以防万一。他已经知错，并承诺不会重犯，恳请法官轻判。

法官下判时说，被告的行为有损雪兰莪皇家的声誉，也将17岁的女儿牵扯入犯罪当中。三人还因此早于其他观众入场，而且被告没有购票。被告若担忧女儿的安危，大可购买多一张门票陪伴女儿，而非触犯法律。