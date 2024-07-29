“借”逾28万元给陆交局前高管 承包商监22个月

建筑公司执行董事被指贿赂陆路交通管理局前副总署长符永泰28万5000元，以换取招标进度机密信息。执行董事否认有罪，受审后被判入狱22个月。

被告蔡军刚（60岁）共面对七项抵触防止贪污法令的控状，但他否认有罪。案件展开审讯后，他被裁定罪名成立，星期一（7月29日）在国家法院面判。

根据控方的结案陈词，被告案发时是三泰集团（Tritech Group Limited）的执行董事，也是集团子公司Presscrete Engineering和三泰工程及测试（新加坡）有限公司的董事。

2014年1月到2016年3月期间，被告前后给了符永泰七笔贷款，总数额为28万5000元。

案发期间，被告公司跟陆交局有多个合作项目，而陆路交通管理局前副总署长符永泰是其中四个项目的负责人，贷款时项目仍处于投标或执行阶段。

这些项目与史蒂芬地铁站、纳比雅地铁站、乌节大道地铁站和大世界地铁站等建筑工程相关，合同总价值超过2800万元。

控方称被告借款给符永泰是索贿借口 从未追讨款项

控方指出，被告给予贷款时清楚与符永泰有金钱往来是错误的，当时公司财务状况不佳，被告担忧符永泰在工程项目上为难公司才借钱给对方，而符永泰也暗示会照顾被告公司的利益。

两人之间的借据也显示，被告允许符永泰每月还款1000元，也不收取利息，而这项约定并未贯彻到底。间中，符永泰要求每月还款500元，起先只说是一年内为应付家事的权宜之计，但符永泰在一年后每月仍只还款500元。这意味着符永泰需约46年才能还清贷款，届时被告已99岁，但被告却并未追讨款项。

另外，符永泰向被告借钱时称母亲面临赌博问题，急需钱支付祖父的医药费，之后又以“情况变糟”继续借钱。虽然借贷数额逐渐增加，但被告并未试图核实符永泰急需用钱的原因。

控方认为，这说明被告清楚这些都只是符永泰索贿的借口，因此认为没有必要搞清楚他如何使用这笔贷款。

贷款期间，符永泰多次告知被告工程项目招标的进度等机密信息，如在未正式公布得标公司前，提前告知被告好消息。

控方也指出，根据口供，被告承认与符永泰并非朋友，两人之间以个人身份或因交情而借贷的短信和借据，皆是为了自保，以掩盖贪污罪行。这也表明被告有一定的计划和预谋犯案。

被告律师求情时指出，被告仅是同情符永泰的遭遇，以为后者面临经济困难，才大方协助一名有需要的友人，恳请法官轻判。