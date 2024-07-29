外交部与公园局出书 记录我国胡姬外交彰显全球友谊

胡姬花常通过杂交培育出新品种，这一特性完美体现了新加坡丰富的文化遗产、多元种族的和谐共存，以及全球化的特色。胡姬花在本地文化和身份认同中也有着特殊地位，并与“大自然中的城市”（City in Nature）愿景紧密相连。

由我国外交部和国家公园局联合委托出版的茶几书《新加坡的胡姬外交》（Singapore’s Orchid Diplomacy），星期一（7月29日）下午在新加坡植物园的国家胡姬园伯尔基馆（Burkill Hall）正式发布。

胡姬花命名仪式是我国外交的独特传统，自1956以来，已有超过280个新胡姬花品种，以外国政要、国际组织和重大事件命名。

国务资政李显龙为这本书作序时也提到，我国继续通过胡姬花展现国家形象，强化国际外交工作，包括以来访外国政要的名字，为新配种的胡姬花命名，以作为友谊和尊敬的特殊象征。

他写道：“这本书展现了新加坡外交活动的深度与广度，讲述国家领导人、外交官以及其他官员如何年复一年为这个岛国撒下和培育友谊的种子。愿这些友谊如同胡姬花一样，在未来长久绽放。”

出席发布会的外交部长维文医生说，胡姬花生机勃勃、多元且多姿多彩，也有很强的适应能力，这都代表着新加坡和新加坡人的特质。胡姬花容易通过混种杂交技术培育新品种，也反映了新加坡的多样性，以及本地的多元文化传统。

维文：胡姬花代表独特新加坡身份

他还说：“新加坡的胡姬外交彰显了我国多年来缔结的全球友谊，以及我们独特的新加坡身份。我们要继续珍惜和建立这些关系。”

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮也出席发布会。在场的50多人还包括外国使节和国际组织派驻新加坡的官员。

《新加坡的胡姬外交》收录了60种胡姬花的故事，介绍胡姬花混种杂交和培育的过程，以及记录当时外宾来访或者国际会议在本地举行的盛况。

这本以英文撰写的书，由任教于李光耀公共政策学院的本地写作人许木松执笔，公众可到植物园植物中心（Botany Centre）的植物与园艺图书馆翻阅。

此外，《新加坡的胡姬外交》售价为36新元（未含消费税），星期二（30日）开始在纪伊国屋书店出售。