16岁至24岁Z世代年轻人 更重视领导人沟通能力

本地一项调查发现，新加坡人最重视领导人的诚信和责任感，Z世代年轻人也更希望领导人具备良好的沟通能力。

市场调查公司Milieu Insight配合国庆日对1000名16岁及以上的新加坡人展开调查，星期一（7月29日）发布调查结果。其中的提问内容包括最重视领导人有哪些特质，以及最关注哪些课题。

总体而言，对于领导人的特质，受访者最重视的三者依序为诚信、责任感和前瞻性。不过，16岁至24岁的Z世代观点和其他年龄层有些差异，除了重视责任感和诚信，他们也更希望领导人拥有良好的沟通能力；将这三个选项列为最重要特质的年轻受访者比率分别为43%、42%和32%。

在所有选项中，领导人的个人魅力是最不受关注的；在各年龄层受访者当中，选择这项的都少于一成。

我国总理黄循财今年5月接班、总统尚达曼也在去年9月上任。面对领导人更替，87%受访者表示有信心现任政府能在当前紧张的地缘政治局势中为新加坡掌舵，也有83%对下一代领导人有信心。

分析：我国年轻人更重视多元性与平等主义

南洋理工大学拉惹勒南国际研究学院社会凝聚力研究高级研究员梁振雄博士分析说，这个调查结果显示我国年轻人更重视多元性，也更崇尚平等主义。他们希望社会阶层更扁平，以及领导人能更直接地和民众沟通。相较于由上而下通过传统媒体的渠道，社交平台更符合他们的需求。

梁振雄接受《联合早报》访问时说：“对新一代领导人来说，他们须要进一步适应，也必须有能力更直接地和基层交流。”

至于国人关注的重点议题，受访者在未来10年最希望获得改善的三个情况是：加强管控生活成本（79%）、缓解人口老龄化（59%），以及为就业群体提供更多机会（58%）。

Z世代受访者更关注多元、公平和包容性问题。其中，37%希望增加言论自由，28%希望同性恋、双性恋和跨性别者（LGBTQ+）等群体的权益获提升，这些概率比所有年龄层平均29%和18%的水平来得高。

在国家意识方面，超过九成受访者对身为新加坡人感到自豪，也有超过九成在国外看到新加坡人时会感到格外亲切。

调查也询问受访者最喜爱哪些国庆歌曲，结果半数选择了2004年的国庆歌曲“家”，排第二和第三的歌曲分别为2001年的“属于”（Where I Belong）以及1990年的“一个人民、一个国家，一个新加坡”（One People，One Nation，One Singapore）。