老妇打冠病疫苗一天后去世 验尸庭：死于心脏疾病与疫苗无关

72岁老妇接种辉瑞疫苗后隔天在厕所晕倒，送院抢救无效，医生宣告不治。验尸庭研讯结论指出，老妇死于心脏病，与所打疫苗无关。

验尸庭日前针对死者陈玉珠（72岁，译音）的死因展开研讯后，发表研讯结论。

该研讯结论写明，2021年6月3日下午2时许，陈玉珠接种了第一剂辉瑞（Pfizer）疫苗，她在接种后并未申诉有任何不适。

第二天，陈玉珠申诉注射疫苗的手臂轻微酸痛，但并未出现发烧或其他症状。傍晚7时45分左右，陈玉珠的丈夫发现她在厕所待了15分钟仍毫无动静，查看后发现她晕倒在厕所内。

丈夫无法叫醒陈玉珠，便立刻电召救护车。医护人员抵达后发现她已没有呼吸，便为她进行心脏复苏术和注射三针肾上腺素，紧接着将她送往盛港综合医院。

陈玉珠被送院后，医生抢救无效，在晚上9时宣告不治。验尸报告显示，陈玉珠的死因是缺血性心脏病。

陈玉珠的血液检测出些许药物，但医生指出，这些药物用于治疗心律失常、高血压和心脏病，血液样本中的药物浓度属于正常范围，并非导致陈玉珠死亡的原因。

独立医疗专家认同死因为缺血性心脏病

独立医疗专家指出，陈玉珠身上没有明显的血栓或凝块，因此不可能是疫苗导致的血栓併血小板低下症候群，并认同陈玉珠的死因是缺血性心脏病。

验尸官指出，陈玉珠有糖尿病、高血压、高脂血症，以及缺血性心脏病的病史，医药报告也显示她的死亡与疫苗并无关联。

虽然陈玉珠的家属找来医学文献，陈述冠病疫苗与陈玉珠的死亡可能存在联系，但验尸官认为，这些文献不足以构成两者有关联的定论。另外，人体对疫苗的反应几乎是在接种疫苗后立刻发生，而陈玉珠并非如此。因此，验尸官裁定，陈玉珠的死因是缺血性心脏病，与冠病疫苗并无关联。

对陈玉珠的离世，验尸官向她的家属致以慰问。