黄总理与欧洲理事会主席米歇尔通话 就国际局势发展等交换意见

总理兼财政部长黄循财星期一（7月29日）与欧洲理事会主席米歇尔通话，就区域和国际局势发展，以及新加坡与欧盟合作关系增强的势头交换意见。

黄总理在脸书贴文指出，他与米歇尔（Charles Michel）进行了“良好的交谈”。

黄总理说，新加坡和欧盟刚完成了欧盟—新加坡数码贸易协定（EU-Singapore Digital Trade Agreement，简称EUSDTA）谈判。“这是欧盟和亚细安国家之间首个数码贸易协定，可为两个区域未来更密切的联系做铺垫。”

黄总理也期待进一步深化与欧盟的关系。

EUSDTA谈判于去年7月启动，并在上周完成。这项协定将促进开放和安全的数据流，以及端到端的数码贸易，并且建立可信和安全的数码系统。协定也制定了具有法律约束力的条规，包括保护个人数据，保护消费者免受不公平做法和垃圾信息的侵害等。

根据新加坡和欧盟7月25日发布的联合声明，欧盟与新加坡将着手进行国内审批程序，以正式签署和缔结这项协定。

新加坡与欧盟享有牢固的经济关系，欧盟是新加坡第四大商品贸易伙伴，也是新加坡第二大服务贸易伙伴。