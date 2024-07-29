数码部与CrowdStrike和微软合作 了解宕机事故将适度公开结果

网络安全公司CrowdStrike软件更新引发全球大范围宕机，数码发展及新闻部正和CrowdStrike和微软合作，了解事发原因，并将在不影响安保情况下，适度公开相应内容。当局也会继续和伙伴、业界和科技公司合作，以了解最新信息，时刻帮助本地机构。

CrowdStrike的软件更新有缺陷，导致微软Windows操作系统受影响，7月19日在全球引发大范围宕机。本地多家企业的运作，包括机场的登机手续、停车场闸门开关和报纸发行都受波及。

数码发展及新闻部发言人答复《联合早报》询问时透露，有鉴于这次事件，新加坡网络安全局正和伙伴密切合作，进一步提升和加强机构的数码韧性。



发言人说，新加坡一直重视关键系统的安全性和韧性，在设计监管方式时，着重保护关键信息基础设施（CII） 和数码设施免受潜在威胁的危害，且密切关注后续恢复计划。“ 我们的做法是在强而有力的安全措施与实际考量， 例如风险评估和合规成本之间取得平衡。”

政府保护数码基础设施安全 各机构也需共同努力

虽然政府采取不同措施保护数码基础设施和服务安全， 但不同机构也应该尽自己的一分力。“ 我们鼓励企业在设计系统时，考虑到韧性，尽可能避免单一故障点（也就是避免单点出现故障，就导致全面瘫痪的情况）。”

为支持企业数码化，数码发展及新闻部提供不同资源和经济援助。 虽然这些措施不一定针对类似CrowdStrike所造成的故障 ，但在一定程度上，能协助企业在面对中断时，更迅速复原。

发言人也说，企业在设计系统时，可参考网络安全基本能力标志（Cyber Essentials Mark）和网络安全信誉标志（Cyber Trust Mark），了解如何达到相应的网络安全基础。

虽然本地多数的政府与必要服务并不受大宕机事件影响，但发言人说，数码发展及新闻部准备从事件中学习。“正如我们说过的，这不是事件是否发生，而是我们应做好准备，一旦出事，能有效地做出反应。”