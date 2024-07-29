孟理齐：有意升学工教院毕业生 可善用工教院升学奖为前景铺路

22岁的陈慧诗原本计划在今年4月工艺教育学院毕业后，先工作一两年存钱，才继续升学。

今年2月，她听闻政府推出工艺教育学院升学奖后深受鼓舞，决定提前迈向升学之路，便报读了共和理工学院的一项商业课程。

陈慧诗的父亲是小贩助手，母亲是侍应生，家境不算宽裕。她成功报读理工院课程后，中学后延续教育户头自动获5000元填补，为她减轻不少学费负担。

“早前我参加海外实习，用完了中学后延续教育户头的款项。有了这笔填补，减轻了我的压力，更能专心应付学业。将来若考取好成绩，我会争取升读大学。”

她在学成后也可获1万元的公积金普通户头填补。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士星期一（7月29日）在工教院毕业典礼上，以陈慧诗的例子说明，工教院升学奖可减轻工教院毕业生升读专业文凭的经济压力，同时也能支持他们日后购屋及为退休做准备。他鼓励有意升学的毕业生，善加利用升学奖给予的资助，提升技能。

政府在今年财政预算案中宣布推出工教院升学奖，为30岁及以下工教院校友修读专业文凭课程，提供更多支持。教育部预计每年会有超过7000名工教院校友进修专业文凭课程。他们修读的专业文凭须由教育部资助的学府颁发。

将扩大技术专业文凭及工读专业文凭选项

工教院本届共有1万1964名毕业生。孟理齐以主宾身份致辞时说，为鼓励更多毕业生实现升学目标，工教院也将扩大技术专业文凭（Technical Diploma）和工读专业文凭（Work Study Diploma）的选项，让每届超过10%的毕业生有机会在校内进修。

他指出，政府支持有意进修的工教院毕业生，雇主也应根据毕业生的能力给予适当薪酬，并且继续通过培训以及提供机会，让毕业生学以致用和有所贡献。

对于打算毕业后先工作的毕业生，孟理齐指出，他们在工教院接受的培训受到雇主重视，也符合行业需求。去年，每10名求职的工教院毕业生中，近九人在毕业后六个月内找到工作。

孟理齐鼓励毕业生勇于开拓自己的路径，追逐自己的成功标准。“你的目标可能与朋友不同，没关系，我们的社会需要多元人才。让我们重新定义成功。”