高等学府推出八门生成式AI新课程 助工作人士技能提升

生成式人工智能近来引起风潮，本地高等学府因应业界需求，推出八门相关的全新课程，助工作人士及时进修，提升技能。

其中，共和理工学院将于10月推出应用生成式人工智能（AI）专科专业文凭，课程为期一年。共和理工持续教育学院副院长林国俊受访时说，首批学生预计有15人，一年招生两次。学员将主要是想要进修的专业人士，但也开放理工学院毕业生在学术职场培训计划下报名。

新大专业进修学院（SMU Academy）将为商务分析师和数码营销专家个别推出两门高级证书课程。该学院副处长刘光明受访时说，学员可以在课程中参与课堂训练，以及与行业伙伴交流。两门课程预计将于今年最后一个季度推出。

新加坡理工学院的两个AI相关课程已于今年3月和4月推出；新加坡社科大学和新加坡科技设计大学联合制定的“生成式AI的行业应用”专业证书课程也自3月开始。

颜晓芳：高等学府推动AI计划 培养人才满足多样需求

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期一（7月29日）在新加坡管理大学举行的技能创前程培训节活动致辞时说，AI已经影响医疗、制造和教育等许多行业。“最近的研究表明，AI驱动的自动化将以非常快的速度颠覆劳动力队伍；这种速度可能是我们前所未见的。”

国际货币基金组织最近的一份报告估计，全球有40%的工作会接触到AI；在新加坡等发达经济体，这一比率可高达60%。颜晓芳说，我国高等学府正响应国家策略，制定AI相关计划，满足不同学习群体的需求。“除了增强AI基础能力外，我们还必须建立能够开发和转化AI解决方案的AI从业者人才管道。”

她指出，有兴趣进修成为Al从业员，并转向AI相关工作岗位的专业人士，可考虑高等学府提供的技能创前程职业转换计划（SkillsFuture Career Transition Programme，简称SCTP）。

新大教务长柯莫西教授发表讲话时也说，在当今竞争激烈的环境中，了解如何驾驭AI对各行各业来说至关重要。“2024技能创前程培训节见证学术界、产业界和政府之间在探索AI的未来及对技能组合和就业能力的影响，以及在支持新加坡人不断学习和创新的道路上所做出的共同努力和建立的伙伴关系。”